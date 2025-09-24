Vremea se schimbă în Capitală: scad temperaturile și apar ploi slabe

În București, joi și vineri vremea va deveni mai rece, cu maxime ce nu vor trece de 21 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, iar în timpul nopții sunt posibile ploi slabe, informează Agerpres.

Conform prognozei publicate, miercuri, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în intervalul 24 septembrie, ora 10:00 - 25 septembrie, ora 9:00, în Capitală, vremea se va menţine predominant frumoasă şi caldă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare spre sfârşitul intervalului, când se vor atinge viteze de 40 -.45 km/h. Cerul va fi mai mult senin ziua, iar noaptea va prezenta înnorări. Temperatura maximă va fi de 27 - 28 de grade, iar cea minimă de 13 - 14 grade Celsius.

În intervalul 25 septembrie, ora 9:00 - 26 septembrie, ora 9:00, vremea se va răci semnificativ. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze de până la 40 - 50 km/h. Cerul va prezenta înnorări, iar noaptea vor fi condiţii de ploaie slabă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 8 - 10 grade.

Pe parcursul zilei de vineri, 26 septembrie 2025, vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 35 - 40 km/h). Temperatura maximă va fi de 17 - 19 grade Celsius.

Meteorologii precizează că, în intervalul 24 septembrie, ora 10:00 - 26 septembrie, ora 21:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice ce vizează răcire accentuată şi intensificări de vânt.

