5 criterii „ascunse” la alegerea apartamentului

Dacă ești în căutarea unei noi case , cu siguranța ai făcut multe calcule și planuri despre cum vrei să fie, despre cum noua casă vă va bucura pe toți după mutare. Dar uneori, gândul acesta doar la noul nivel de confort, poate să te încurce pentru că te ține focusat pe ideal în loc de real ca să fii obiectiv și practic în alegerile pe care le faci.

Pot exista aspecte negative, aparent ascunse la o primă vizionare într-o locuință necunoscută care nu te vor bucura pe termen lung dacă te muți în acel loc. Așa că iată câteva lucruri pentru a avea ochi foarte vigilenți și să alegi corect pentru tine:

Lumina naturală și orientarea locuinței

Fii atent cât de luminoase sunt încăperile și dacă orientarea locuinței se potrivește nevoilor tale, tipului tău de activitate zilnică. Este posibil ca dormitorul să fie orientat spre rasărit, dar tu să îți dorești bucătăria către soare în prima parte a zilei. Altfel spus, este important ca lumina naturală să îți servească rutinei zilnice, alături de următoarele aspecte:

Orientarea spre sud este cea mai recomandată de arhitecți pentru că menține atât temperatura, cât și luminozitatea spațiilor aproape pe toată durata zilei.

Orientarea spre est se potrivește dormitoarelor, ajutând la trezirea blândă.

Orientarea către vest este potrivită pentru încăperile/ zonele de relaxare, având lumină intensă după amiază. Dar un dormitor pe partea de vest riscă să se supraîncălzească.

Orientarea spre nord e potrivită pentru băi și spații tehnice, menținând răcoarea și lumina slabă.

Identificarea potențialelor costuri ascunse

Aspectul financiar este foarte important la mutarea în casă nouă. Așa că, dacă nu ai în vedere renovări, este indicat să verifici bine casa, mai ales dacă nu ești primul prorpietar. Mai exact, verifică dacă sunt necesare reparații urgente, precum infiltrații, instalații vechi, pereți crăpați), care nu sunt menționate în anunț.

În plus, testează ușile și ferestrele ca să te asiguri că se închid etanș, dacă izolează fonic și termic sau dacă există probleme de aliniere.

Mirosuri persistente sau ascunse

Mirosul pate fi o problemă cu multe implicații ulterioare, așa că verifică dacă există miros de canalizare, umezeală ce pot indica probleme de instalații sau ventilație.

Verificarea nivelului de zgomot real

Din acest punct de vedere, aparențele pot fi înșelătoare. Zgomotul poate proveni de la vecini, trafic, șantiere sau chiar de la instalații (ventilație, lift). În afară de verificarea la vizionare, te poți orienta online pentru a vizualiza pe hartă vecinătăți cu risc de zgomot mare (precum barurile, restaurantele etc.) sau să verifici comunitatea de locatari pe forumuri, dacă este cazul.

Verificarea vecinilor și a atmosferei din bloc

Factorul uman este mereu important, mai ales dacă împarți un perete cu „sursa”. Te-ar ajuta să observi la vizionare cum arată spațiile comune, dacă e curat, posibile zgomote sau tensiuni între locatari.

