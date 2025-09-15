5 întrebări financiare esențiale pentru o decizie imobiliară corectă

În contextul economic actual, decizia cumpărării unei case poate fi îngreunată de potențialele riscuri financiare pe termen lung. Așa că iată câteva direcții de urmat pentru a decide corect, în avantajul tău și corect pentru buzunarul tău.

Care este prețul corect al proprietății?

Pentru a afla prețul corect al unei locuințe, este necesară o mică cercetare de piață pentru proprietăți similare cu cea pe care dorești să o cumperi. Principalele criterii de influențare sunt așadar: tipul de proprietate – nouă sau veche, zona sau cartierul, suprafața, starea proprietății, dotările și amenajările, dar și perioada tranzacțională. Altfel spus, prețul unei proprietăți este comparabil doar cu alte proprietăți similare tranzacționate în aceeași perioadă, nu în trecut.

Prețul cerut de vânzator este comparat cu prețul găsit în piață, moment în care începe negocierea prețului achziției.

Pentru negociere sunt importante alte particularități ale proprietății care pot influența aprecierea sau deprecierea acesteia în timp, precum:

Vecinătățile și potențialul de dezvoltare al zonei sau a cartierului respectiv.

Priveliștea.

Orientarea.

Necesarul de renovare.

Există costuri suplimentare și care sunt?

Bugetul real de achiziție a unei proprietăți imobiliare include atât prețul, cât și alte taxe și comisioane ascunse, precum:

Comisionul agentului imobiliar, dacă e cazul.

Taxele notariale și de autentificare.

Costuri de credit (dacă este cazul): dobânda, comisioane bancare, asigurări.

Taxe pentru cartea funciară și intabulare.

Costuri cu certificatul de performanță energetică, actele fiscale, extrasul de carte funciară.

Cheltuieli cu eventuale renovări, reparații, întreținere (utilități, încălzire, izolație), dacă este cazul.

Cum și cât de mult pot negocia prețul?

Iată câteva direcții în vederea negocierii prețului pentru o achiziție imobiliară:

Durata sau vechime proprietății aflate la vânzare: mai exact, cu cât o proprietate stă mai mult la vânzare, cu atât mai mult se depreciază și vânzătorul este mai dispus să negocieze prețul în favoarea cumpărătorului.

Dacă există posibile defecte sau îmbunătățiri necesare pentru proprietății, atunci și prețul se poate negocia mai ușor.

Modalitatea de plată poate favoriza negocierea: plata cash sau existența unui avans mare în cazul unui credit pot favoriza negocierea prețului penturcumpărător.

În plus, negocierea trebuie redactată și inclusă în antecontract, adică trebuie și confirmată prin acte, nu doar verbal.

Cum afectează dobânzile și inflația o achiziție imobiliară?

Din acest punct de vedere, o achiziție imobiliară trebuie abordată pe termen lung pentru a evita supraîndatorarea. Aceasta poate fi cauzată de creșterea ratelor creditelor cu dobândă variabilă. Deci este necesară verificarea dobânzilor oferite de bănci și tipul acestora (fixă, variabilă), plus indicele de referință (ROBOR, IRCC etc.) pentru dobânda variabilă.

În cazul dobânzii variabile este indicat un calcul privind eventualele fluctuații pe care trebuie să le susținem (este bine să existe un buffer).

Nu în ultimul rând, se ia în calcul inflația și deprecierea leului pentru costurile de trai și impactul pe care îl are privind puterea de cumpărare.

Care sunt perspectivele financiare dacă cumpăr pentru închiriere?

În cazul achiziției cu scop investițional, iată informații ajutătoare în vederea unei decizii imobiliare corecte:

Calculul randamentului anual din chirie vs. costul total (achiziţie + întreţinere + impozite + comisioane).

Studiu de piață pentru a verifica dacă se închiriază proprietăți similare în zonă (cerere, prețuri, stabilitate) și care sunt eventualele provocări.

Pentru un calcul corect al profitului net vor fi luate în considerare: cheltuielile de mentenanță, rata de ocupare, taxele locale, cheltuielile cu reparații sau sau renovările.

Verificarea garsonierei sau a apartamentului dacă necesită mobilare sau utilități pentru ca acestea pot impacta considerabil costul proprietății.

Tu ce planuri ai? Este mai avantajos pentru tine să cumperi acum o proprietate sau vei aștepta?

