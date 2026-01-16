ANAF a pus ochii pe maşinile de lux. Cine are un bolid şi nu poate justifica de unde a avut bani să-l cumpere, riscă să rămână fără autoturism. Fiscul a identificat deja zeci de maşini de sute de mii de euro şi face controale în toată ţara.

Filmarea e din vara trecută, din staţiunea Mamaia. Parcarea unui club e plină de bolizi de sute de mii de euro. Iar imaginea nu e o excepţie. Mai degrabă un fapt banal. Pe străzi se învârt Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley - mărcile preferate de români. Acum au intrat şi în vizorul ANAF. Până acum, fiscul a identificat 66 de şoferi care aveau maşini de lux. Scumpe, fiecare valorează peste 100.000 de euro. Au fost cumpărate cu cash, iar şoferii nu au putut demonstra care este sursa banilor.

Piaţa maşinilor de lux din România este estimată la aproape un miliard şi jumătate de euro

"Prezintă o discrepanţă semnificativă între venitul impozabil declarat în ultimii ani şi valoarea de piaţă a autoturismului de lux achiziţionat", a declarat Toma Nanu, inspector general adjunct Antifraudă. Printre maşinile descoperite de fisc: un BMW 740D xDrive, de 100.000 de euro, un Porsche Panamera cumpărat cu 121.000 de euro şi un BMW M4 Competition M xDrive care a costat aproape 110.000. Limita de tranzacţii cash e de zece ori mai mică.

"Fiecare trebuie să poată justifica provenienţa sumelor cu care s-au făcut acele achiziţii. Statul trebuie să demonstreze faptul că proprietatea nu a fost dobândită legal. Poate să blocheze vânzarea, înstrăinarea. Pentru că asta se poate întâmpla, ca o persoană incorectă să încerce să înstrăineze, pentru a scăpa de riscul de sechestru", a declarat Dan Schwartz, expert fiscalitate. Dacă şoferul nu poate justifica sursa banilor, Fiscul pune sechestru asigurător şi un impozit de 70% din suma nejustificată. Abia după ce proprietarul achită, îşi poate recupera maşina. În caz contrar, va fi executat silit, iar autoturismul ajunge la stat.

"Nu trebuie să ne aşteptăm să rezolve problema deficitului bugetar, n-o vor rezolva. Vor contribui la creşterea gradului de conformare fiscală a contribuabililor", a declarat Dan Schwartz, expert fiscalitate. Controalele ANAF vor continua şi ar putea fi extinse. "Posibilitatea extinderii acestor verificări şi în cazul achiziţiilor altor bunuri de valoare semnificativă. Verificări privind sursa reală a acestor venituri", a declarat Toma Nanu, inspector general adjunct Antifraudă. Piaţa maşinilor de lux din România este estimată la aproape un miliard şi jumătate de euro, după o creştere de 8% în 2025.

