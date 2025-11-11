Criza Lukoil ar putea provoca o explozie a preţurilor de la pompă. Deja se văd primele scumpiri după ce gigantul rus a fost obligat de sancţiunile americane să vândă operaţiunile din Europa: motorina a depăşit din nou pragul de 8 lei pe litru iar specialiştii cred că e abia începutul. Statul român mai are doar câteva zile pentru a evita închiderea benzinăriilor şi a rafinăriei Petrotel. Cel mai probabil va "naţionaliza" compania, până va fi găsit un cumpărător.

8,34 de lei un litru de motorină premium, iar scumpirea este doar începutul. Efectele crizei Lukoil

Preţurile au crescut din nou în benzinării. Liderul pieţei a majorat tarifele pentru a noua oară în această lună. 8 lei şi 34 de bani a ajuns să coste un litru de motorina premium. Iar cea clasică se vinde cu 7 lei şi 98 de bani. Există şi staţii de alimentare unde motorina clasică a depăşit pragul de 8 lei pe litru. "În jur de 350 de lei şi dacă îmi aduc bine aminte înainte era cam cu 15 lei mai puţin. Problema e că se scumpesc continuu".

Scumpiri la pompă

În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1.3%, iar cel al motorinei cu 3,1%. Şi e doar începutul, spun experţii. Vom asista la noi creşteri, pe fondul crizei Lukoil, care trebuie să vândă până pe 21 noiembrie toate operaţiunile pe care grupul rus le are în țara noastră. Cum acest lucru este practic imposibil în 10 zile, statul se pregăteşte să intervină de urgenţă.

"Să preluăm administrarea companiei pentru a-şi putea păstra activitatea. Urmând ca, în perioada următoare, să vedem care sunt paşii procedurali pentru a întâlni cererea cu oferta. Şi a avea un cumpărător la activele companiei. Deja sunt mai multe companii interesate, care sunt în negociere directă cu această companie", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Valorea de piaţă a Lukoil România era estimată anul trecut la aprox 400 de milioane de euro. Compania are, în întreaga ţară, în jur de 300 de benzinării şi mai multe depozite pentru produsele petroliere. În plus, deţine şi rafinăria Petrotel, unde există o capacitate de procesare de 2,5 milioane de tone în fiecare an. Lukoil mai este implicat şi în proiecte de exploatare a gazelor în Marea Neagră, în parteneriat cu Romgaz.

"În ceea ce priveşte rafinăria, starea ei tehnică şi dependenţa de importuri ruseşti o fac un activ destul de improbabil de a fi valorificat", a explicat Corina Murafa, expert în Energie.

Ce ar însemna eșecul unei tranzacții

Rafinăria acoperă 20% din producţia de carburanţi. Eşecul unei tranzacţii sau întârzierea acesteia se va traduce în stocuri mai mici şi automat preţuri mai mari la pompă. "Înseamnă mai multe importuri fie ţiţei brut, care să fie rafinat în rafinăriile pe care le avem, care să-şi crească capacitatea de rafinare. Fie import de produse petroliere", a explicat Corina Murafa, expert în Energie.

"Va trebui suplinit de alţi furnizori. Până aceştia reuşesc să îşi construiască această capacitate de import suplimentar. Ne putem aştepta la scumpiri", spune și Mihnea Cătuți, expert Energie. "Consiliul Concurenţei să-şi facă foarte bine treaba de a ne asigura că, pe acest fond, nu vor exista speculaţii în piaţă", mai spune ministrul Ivan.

Bulgaria a dat deja o lege prin care statul poate prelua controlul deplin asupra operațiunilor Lukoil şi mai ales asupra rafinăriei uriaşe din Burgas. "Poziţia noastră pe acest subiect este foarte clară. Vom respecta sancţiunile având în vedere scopul lor principal. Niciun cent nu trebuie să finanţeze războiul din Ucraina. Acesta este scopul sancţiunilor", a declarat Rosen Jeleazkov, premierul Bulgariei.

Ministerul Energiei pregăteşte un act normativ pentru a se asigura că toate companiile partenere cu Lukoil nu vor intra pe lista celor care vor fi blocate ulterior.

