Cine a mai rămas cu bani după sărbători, are toate şansele să scape acum de ei. Au început reducerile de iarnă. Aproape toate magazinele promit promoţii şi preţuri mai mici de până la 70%. Specialiștii spun să fim atenți atunci când facem cumpărături si să nu luam orice, doar pentru ca este ieftin. Mare atenţie şi la capcana ofertelor înşelătoare.

A început sezonul reducerilor de iarnă, iar vitrinele exclamă, cu panouri uriaşe, care mai de care să-ţi fure privirea, discounturi. Este primul weekend cu reduceri masive, între 50 şi până la 70%. Cele mai multe discounturi sunt la încălţăminte, îmbrăcăminte, jucării, produse de înfrumuseţare şi pentru casă.

Perioada reducerilor de iarnă ţine până la sfârşitul lunii, în majoritatea magazinelor

Oferte sunt la aproape toate produsele Un palton, de exemplu, care în decembrie era 800 de lei, acum e 600 de lei, iar o jachetă de la 380, la 200 de lei. Şi jucăriile şi produsele de înfrumuseţare sunt mai ieftine. "Avem reduceri între 20 şi 50% la geluri de duş, la unturi de corp, inclusiv iaurt şi produse de înfrumuseţare, make up. Avem şi beauty bag-urile şi zona noastră de spa", a declarat Arina Ciobănescu, vânzătoare. Însă, atenţie, să nu cădem în capcana cumpărăturilor dictate de impuls, nu de nevoie.

"Este foarte tentant să dai curs promoţilor acestea care ni se pare că facem o economie când vedem reduceri de 40%, nu vedem cheltuiala de 60%. Important este să nu cheltuim mai mult decât ne permitem", a declarat Cătălin Anghel, analist financiar. În plus, specialiştii atrag atenţia şi că unele oferte pot fi înşelătoare şi recomandă clienţilor să urmărească produsele cu cel puţin 30 de zile înainte, pentru a descoperi care este cu adevărat diferenţa de preţ. Perioada reducerilor de iarnă ţine până la sfârşitul lunii, în majoritatea magazinelor.

