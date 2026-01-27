Românii merg la cumpărături cu portofelele pline de carduri de fidelitate. Șase din zece clienți le scanează constant la casă, în încercarea de a mai tăia din costuri.

Iar obiceiul l-au deprins mulţi români. Când cumpără ceva, înainte de a plăti, scanează cardul de fidelitate.

"Ne ajută un pic. Şi acum am luat câteva produse. Iaurtul şi ceva fructe. Strugurii au fost la promoţie", explică o doamnă.

"Peste 60% din vizitatori folosesc activ cardul de fidelitate. Le oferă clienţilor beneficii şi servicii personalizate. Reduceri la raft şi la casa de marcat, care se aplică imediat, pe bonul fiscal. Până la bani înapoi, pe care clienţii îi primesc pe cardul de fidelitate", explică Raluca Mindirigiu, director de marketing retailer.

"Avem peste 60% din clienţi care folosesc aplicaţia noastră, implicit programul de fidelitate. Discounturile variază în funcţie de tipul de produs. Putem avea produse reduse cu 25%. Sau produse fresh, reduse cu până la 40%", Bogdan Lupu, reprezentant supermarket

Pentru un coş de cumpărături, economiile se văd. Dar depinde de cât de multe produse incluse în promoţii cumpără clientul.

"În aplicaţie, retailerul îţi recomandă câteva produse care sunt la reducere, în funcţie de ce ai cumpărat până acum. Mie astăzi mi-a recomandat flori, baby spanac, mango şi alte câteva produse. Dacă nu aş fi avut aplicaţia, aş fi plătit 120 de lei. Cu aplicaţie, dau doar 89 de lei", explică Mădălina Chiţac, reporter Observator.

"Un instrument pe care îl pot folosi ca să vadă promoţiile, înainte de a veni la cumpărături. Să-l ajute pe client să economisească", explică Bogdan Lupu, reprezentant supermarket.

Nu doar în supermarket-uri venim cu carduri de loialitate. Ci şi în magazine de bricolaj, de fashion, jucării sau farmacii.

"Pot să economisească. Pot să beneficieze de diverse promoţii. Reducerile sunt undeva între 11%, pot să ajungă şi la 27-30%. Chiar dacă nu-l are fizic la el, pacientul poate să fie găsit ccesând numărul de telefon. 70% din achiziţii se fac cu ajutorul cardului", explică Alina Marinescu, director general lanţ de farmacii.

În România, programele de fidelitate ale retailerilor au deja milioane de utilizatori. Au crescut şi ca urmare a scumpirilor din ultima vreme.

