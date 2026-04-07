A intrat în vigoare OUG privind scăderea accizei. Cât a ajuns motorina la pompă

A intrat oficial în vigoare ordonanţa adoptată de Guvern privind scăderea accizei la motorină. Peste noapte, preţul a scăzut cu 30 de bani. Chiar şi în acest scenariu, motorina rămâne tot peste 10 lei. Iar asta pentru că scăderile de preţ au fost înghiţite de scumpirile din ultimele zile. Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit ieri cu petroliştii, pentru a căuta soluţii. Autorităţile dau asigurări că momentan nu se pune problema raţionalizării carburanţilor.

Ieftinirile de săptămâna trecută, date de plafonarea adaosului comercial, au fost deja anulate. Motorina se vinde şi cu 10,5 lei, iar benzina a urcat din nou peste pragul de 9 lei pe litru. "În fiecare zi alimentez de 200 de lei, pentru că e maşină pe firmă şi zilnic facem 200 de km. Sunt din ce în ce mai puţine maşini. Altădată era intersecţia plină. Acum sunt 20 de maşini. O să ajungem să ne plimbăm cu bicicleta", spun şoferii.

Preţul motorinei standard a scăzut

Motorina premium este în continuare mai ieftină decât cea standard. La această staţie, motorina premium e 9,84 lei, iar cea standard 10,51 lei. O diferenţă de peste 60 de bani pe litru. Şi în cazul benzinei vedem o difrenţă mică între cea standard şi cea premium, de doar 18 bani.

Articolul continuă după reclamă

Explicaţia acestei situaţii neobişnuite? Cererea pentru varianta standard a crescut, iar cea pentru motorina premium a scăzut În plus, adaosul comercial pentru varianta extra a fost mult mai mare şi asta a dus la ieftinire o dată cu măsurile guvermului.

La miezul nopţii, doar preţul motorinei standard s-a modificat de la 10 şi 38 de bani la 10 lei şi 2 bani, o ieftinire aşadar cu 36 de bani, iar preţul benzinei a rămas accelaşi, de 9 lei şi 93 de bani pe litru. "Sunt din Turcia, deci preţurile sunt normale pentru mine până acum. În Turcia este mai ieftin acum, dar avem o inflaţie ridicată în ultimii ani", spune un şofer din Turcia.

"Aş vrea să văd o acciză care să fie la minimul stabilit la nivel european sau o acciză care să fie 0. Asta e varianta ideală", a explicat Cristian Năsulea, profesor de economie.

"O să vedem o ieftinire cu 36 de bani la pompă. Cred că v-am răspuns. Începând cu un leu. De la un leu simt. Nu ajută cu nimic. Să simţi ceva..să fie 7 lei. De ce în alte state se poate şi la noi nu? Doar la motorină...schimb maşina", spun şoferii.

Nu se pune problema raţionalizării în România

"Ieftinirile sunt un gest pentru a arăta populaţiei că faci ceva când, de fapt, nu iei măsurile care cu adevărat ar putea să aducă o schimbare semnificativă", explică Eugenia Guşiov, expert Energie. "Până acum, pentru că acciza a crescut la început de an iar TVA-ul a crescut, Guvernul încasează mai mult de pe această criză", a declarat Mihnea Cătuţi, expert în Energie.

La Cotroceni, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu premierul, miniştii energiei şi transporturilor, dar şi reprezentanţi ai companiilor din industria petrolieră. Au ajuns la concluzia că, în România, nu ar trebui să fie luate măsuri de raţionalizare. Uniunea Europeană ia în calcul limitarea vânzărilor de combustibil şi se pregătește pentru o criză energetică de lungă durată.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰