Apar noi detalii şocante în ancheta medicului anestezist, ucis şi incendiat în propria casă. Menajera acestuia, reţinută ieri, a recunoscut fapta după 12 ore de audieri şi a fost arestată preventiv. Femeia de 40 de ani a mărturisit anchetatorilor că l-a înjunghiat, dar susţine că a fost în autoapărare. În casa criminalei, anchetatorii au găsit telefonul medicului, cu mesajele dintre ei, dar și cheile apartamentului în care a avut loc crima.

După 12 ore de audieri, femeia de 40 de ani a recunoscut crima. Le-a spus anchetatorilor că, pe lângă menaj, întreținea regulat relații sexuale contra cost cu medicul. În seara crimei, bărbatul de 70 de ani și-ar fi ieșit din fire. Femeia le-ar fi spus anchetatorilor că a acţionat în autoapărare. Medicul aflat sub influenţa alcoolului ar fi devenit violent şi nu ar fi lăsat-o să iasă din locuinţă.

Deşi femeia îl vizita frecvent pe medic, puţini vecini au recunoscut-o

14 lovituri de cuţit au numărat criminaliştii pe trupul bărbatului, care a fost luat prin surprindere de atac. Menajera l-ar fi lovit din spate. Deşi apartamentul a fost incendiat, focul nu a reuşit să distrugă probele. Pe femeie au dat-o de gol mesajele din telefonul bărbatului, dar şi imaginile de supraveghere din zonă. După ce au analizat probele de la faţa locului, anchetatorii au mers glonţ acasă la femeie, în Ştefăneştii de Jos, unde au descoperit o vilă impresionantă, cu fântâni decorative. Angajata medicului locuia acolo cu partenerul și cei doi copii. În casă au găsit cheile și telefonul medicului, pe care aceasta le-ar fi luat după ce a incendiat apartamentul.

Articolul continuă după reclamă

Deşi femeia îl vizita frecvent pe medic, puţini vecini au recunoscut-o. Chiar dacă medicul trăia singur, apropiații spun că era o fire sociabilă. Cristian Staicu avea 72 de ani şi o carieră impresionantă. A lucrat la Spitalul Gomoiu, iar în ultimii 20 de ani a făcut parte din echipa Spitalului Lahovari. Cu trei zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

"Am făcut zeci de gărzi împreună, dacă nu sute. Este foarte impresionant ce s-a întâmplat, nu ne explicăm nimic, nu a avut niciodată conflicte cu nimeni. Era un om foarte liniştit, foarte paşnic. A spus că nu o să mai facă de gardă în aprilie", a declarat Monica Pop, șef Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice. Femeia este cercetată pentru trei infracţiuni: omor, distrugere şi furt calificat.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰