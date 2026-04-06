O asistentă medicală în vârstă de 31 de ani, care lucra în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost găsită fără viață în propria locuință.

Asistentă ATI de 31 de ani, găsită spânzurată în locuință. Femeia avea o fetiță de 7 ani - Facebook

Alarma a fost dată luni, în jurul orei 11:40, când tatăl femeii a sunat la 112 după ce și-a găsit fiica spânzurată.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii și un echipaj de ambulanță. Medicii au încercat să o resusciteze, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit primelor informații, la examinarea vizuală nu au fost descoperite urme de violență pe corpul femeii. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Femeia era divorțată și avea o fetiță de 7 ani, pentru care obținuse recent custodia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

