Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 aprilie. Sunt în creştere, faţă de sfârşitul săptămânii trecute

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 6 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,11 şi 9,23 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,29 şi 9,9 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 10,29 şi 10,51 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 9,84 şi 10,89 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că inclusiv preţul la GPL este în creştere, un litru de GPL ajungând să coste undeva la 4,17-4,18 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 6 aprilie, cele mai mici preţuri la benzină le înregistrăm în judeţul Mureş, 8,92 lei pentru un litru de benzină şi 10,09 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Dâmboviţa, 9,04 lei pentru un litru de benzină şi 9,99 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 9,11 lei şi litrul de motorină cu 10,29 lei.

