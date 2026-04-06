Menajera medicului anestezist a recunoscut la audieri că l-a ucis pe bărbatul de 72 de ani. Cei doi s-au certat cel mai probabil de la bani, spun anchetatorii. Ei ar fi avut o relaţie de mai mulţi ani, chiar dacă femeia este căsătorită şi are doi copii mici.

12 ore a durat interogatoriul, timp în care femeia a recunoscut că l-a omorât pe medicul anestezist. Ea a încercat să-i convingă pe ofiţerii Serviciului Omoruri că a fost în legitimă apărare.

"Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil", spune Dan Antonescu, specialist criminolog.

De 17 ori l-a injughiat pe medic

Primul cuţit s-ar fi rupt în fotoliul pe care stătea bărbatul. Aşa că a mai luat unul si a continuat să-l atace. După ce l-a lăsat fără suflare, femeia a turnat peste el o sticlă de vodcă şi i-a dat foc pentru a-şi ascunde urmele.

"Cred că a vrut să șteargă din memoria ei și ceea ce s-a întâmplat în locuința respectivă", spune Dan Antonescu, specialist criminolog.

Cei doi se cunoşteau de mai bine de 3 ani, de când femeia a sunat la un anunţ de la mica publicitate publicat de doctor.

Deși le spunea apropiaților că face curățenie în casa medicului, acum s-a aflat că cei doi aveau o relatie. Medicul i ar fi dat bani de fiecare data cand se intalneau. Tot banii ar putea fi şi motivul crimei, cred anchetatoriii. I-ar fi dat prea puţin pentru timpul petrecut în acea zi. După crimă, femeia a luat telefonul medicului, a încuiat uşa şi a ieşit prin spatele blocului. La 4 zile de la descoperirea crimei, poliţiştii au găsit-o.

La perchezițiile din casa femeii, polițiștii au găsit și telefonul medicului, dar și cheile de la apartament. Mesajele dintre cei doi i-au ajutat pe anchetatori să înțeleagă exact relația dintre ei.

Femeia are 39 de ani, locuieşte lângă Bucureşti, este căsătorită şi are doi copii mici.

Anchetatorii spun că nimeni din familie nu știa de viaţa ei dublă până la sosirea mascaţilor.

"Nu știe nimeni ce făcea ea, unde se ducea, nu prea era vorbăreață. Să se bage cu lumea în seamă, nu vorbea nici cu vecinii, nici bună ziua"

"O familie liniştită. Au 2 copii. Soţul ei ştiu că e şofer pe maşinile astea din Ştefăneşti", spun vecinii.

Menajera criminală, arestată

Femeia de 39 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Pe durata arestului preventiv, cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tuturor împrejurărilor în care a avut loc crima.

Medicul Cristian Staicu avea 72 de ani și o carieră impresionantă. A lucrat în echipa Spitalului Gomoiu și, în ultimii 20 de ani, a fost anestezist la Spitalului Lahovari. Înainte cu trei zile înainte de tragedie își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi.

