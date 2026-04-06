O companie aeriană preferată de români ar putea anula zboruri în această vară din cauza războiului din Iran

Vești deloc bune pentru turiști. Conflictul din Orientul Mijlociu lasă vacanţele ... în aer. Una dintre cele mai mari companii low-cost a anunţat că ar putea anula o parte dintre cursele din această vară, din cauza crizei de combustibil. Probleme sunt însă deja pe unele aeroporturi din Europa, iar specialiştii avertizează că situația s-ar putea agrava dacă tensiunile continuă.

Situația este incertă pentru că în continuare comportamentul de consum al românilor este unul de stagnare sau poate chiar de reținere când vine vorba de vacanțele pentru următoarea perioadă. O parte dintre ei se gândesc la buget, alții se gândesc că momentan această incertitudine din piață le-ar putea afecta vacanța.

O mare companie low-cost care operează multe zboruri din și spre țara noastră a anunțat că dacă această criză nu se va diminua sau nu se va stopa în următoarea perioadă va anula mai multe curse din orarul de vară și evident și mulți români ar putea fi afectați.

Compania Ryanair ia în considerare anularea zborurilor în timpul lunilor de vară aglomerate, a declarat Michael O'Leary, directorul general al operatorului aerian low-cost, transmite Reuters. Compania aeriană irlandeză discută zilnic cu toţi furnizorii ei de combustibili din Europa pentru a evalua situaţia aprovizionării, care, spun furnizorii, va rămâne stabilă până la final lunii mai, a explicat O'Leary.

"Dacă acest conflict continuă până la final lunii aprilie, există riscuri legate de aprovizionare de la începutul lunii iunie. Dacă continuă în mai, atunci nu ştim ce va urma. Există un risc de 10% - 20% privind aprovizionarea cu combustibili în iunie, sau iulie sau august, atunci când şi alte companii aeriene vor începe să analizeze anularea zborurilor sau reducerea capacităţii".

Cele mai profitabile curse aeriene sunt în perioada iunie-septembrie, iar Ryanair nu-şi permite luxul de a reduce rutele, a adăugat O'Leary. El a atras atenţia că Marea Britanie este piaţa europeană cea mai expusă la potenţiala penurie de carburanţi, în urma importurilor masive de petrol din Kuweit.

Restricţii pe 4 aeroporturi din Italia

Totodată, patru mari aeroporturi din Italia, cele două din jurul Veneției, cel din Milano, dar și cel din Bologna au anunțat până pe 9 aprilie momentan restricții pentru alimentarea cu kerosen pentru companiile aeriene care operează pe aceste aeroporturi.

Pe aeroporturile din Marea Britanie ar fi cel mai mare deficit în acest moment. Heathrow este foarte afectat de această criză și sunt deja și primele anulări în lanț legate de criza de koresen din această parte a lumii.

Destinaţii căutate pentru vară

Spania este o destinaţie foarte căutată pentru această vară. Românii care au ales să-şi facă vacanţele în Europa au ales cel mai probabil să meargă în Spania pentru că sunt foarte multe zboruri din țara noastră, foarte multe opțiuni și totodată e o destinație care întotdeauna a fost iubită de turişti.

Italia rămâne în preferințe, la fel Grecia şi Turcia, dar în continuare există o temere, însă agențiile speră că după Paște oamenii vor începe să-și rezerve vacanțe.

Pentru unele destinații, biletele de avion s-au ieftinit. De exemplu, două bilete către Sardinia care au fost cumpărate pe 15 martie cu 1600 de lei, acum le putem găsi cu 1000 de lei mai puțin pentru două persoane.

