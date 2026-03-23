Deși meseria de asistentă medicală este considerată una stabilă, pentru Cami realitatea este cu totul alta. După 13 ani petrecuți în spital, femeia a decis să lase în urmă cariera medicală și să își încerce norocul în afaceri, convinsă că nu mai putea continua în același ritm pentru aceiași bani. Astăzi, decizia ei s-a transformat într-un succes neașteptat.

A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă

La 38 de ani, Cami administrează o spălătorie din Arizona care a generat anul trecut venituri de aproximativ 475.000 de dolari, la care s-au adăugat aproape 30.000 de dolari din chiria unui salon, scrie CNBC. Profitul afacerii a fost de aproximativ 119.000 de dolari, iar 66.000 de dolari au reprezentat salariul ei.

Cami a lucrat ani la rând ca asistentă medicală, în timp ce se ocupa în paralel și de spălătorie. În 2023 a decis să demisioneze definitiv din sistemul medical. "Acum lucrez poate cinci sau șase ore pe săptămână la spălătorie", a spus ea.

Totuși recunoaște că lucrurile nu au fost mereu atât de simple. În primii ani, a muncit mult pentru a crește afacerea și pentru a ajunge în punctul în care se află astăzi. Pentru a cumpăra spălătoria, Cami și-a vândut casa în 2020 și a investit banii obținuți din tranzacție. A pus la bătaie aproximativ 150.000 de dolari din capitalul rămas după vânzarea locuinței și încă 50.000 de dolari din economii, pentru un avans de 200.000 de dolari la o afacere evaluată la 300.000 de dolari. Restul sumei a fost achitat prin finanțare directă de la vânzător.

Spălătoria funcționa deja de peste 20 de ani, însă Cami a investit suplimentar în renovări și modernizare. Apoi a mai angajat 6 persoane, ceea ce i-a permis ei să se concentreze pe dezvoltarea afacerii.

Pe lângă veniturile din spălătorie, Cami a început să câștige bani și din social media, unde povestește despre viața de antreprenor. După ce a obținut aproximativ 22.000 de dolari din doar șase luni de postări în 2024, estimează că în 2025 ar putea ajunge la circa 200.000 de dolari din această activitate.

