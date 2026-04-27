Ștefan-Radu Oprea (PSD) a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul

Schimbări la vârful administrației. Ștefan-Radu Oprea a demisionat luni din funcția de secretar general al Guvernului, în contextul unui val mai amplu de plecări din Executiv. Premierul Ilie Bolojan l-a desemnat în locul său pe Dan Reșitnec, fost secretar general adjunct, care preia funcția cu rang de ministru.

Ștefan-Radu Oprea va fi înlocuit de Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct, reiese dintr-un comunicat transmis, luni, de Guvern, potrivit Agerpres.

"Domnul Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului astăzi, 27 aprilie 2026. Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru", transmite sursa citată.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joia trecută, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras din Executivul condus de premierul Ilie Bolojan.

