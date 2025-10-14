După 25 de ani petrecuți pe drumuri, cu o viață nomadă de jurnalistă de călătorii, o femeie din Australia a luat o decizie radicală: și-a construit singură o casă în miniatură, din materiale reciclate și a devenit în sfârșit proprietară. Mărturia ei a devenit virală în presa internațională, o poveste despre libertate, curaj și reinventare la orice vârstă.

A renunţat la chirie pentru a-şi construi o casă pe roţi. Pentru prima dată proprietară la 56 de ani - Arhiva personală

"N-am crezut niciodată că voi avea propria mea casă", povestește femeia. "Am fost convinsă că voi rămâne chiriașă toată viața. Era prețul pe care trebuia să-l plătesc pentru meseria mea de vis, cea de scriitoare de călătorii"

Timp de un sfert de secol, Louise Southerden şi-a ţinut viaţa mai mult într-un rucsac, între zboruri și reportaje, având ca loc de bază în Sydney, dar mereu pe drumuri şi fără un venit destul de mare încât să-şi permită o locuinţă în adevăratul sens al cuvântului. Apoi criza economică a lovit: "Chiria a devenit imposibil de plătit din veniturile neregulate ale unui freelancer. Aveam 48 de ani, eram singură și îmi doream un spațiu doar al meu. Dar nici măcar o garsonieră nu-mi mai permiteam", povesteşte ea.

A încercat să se mute într-o zonă mai ieftină din nord, dar și acolo prețurile au crescut. Atunci i-a venit ideea salvatoare: o casă minusculă, pe roți.

"Visam la ceva mic, sustenabil, ca o cabană", spune ea. "Am făcut un curs de construcții ecologice ca să învăț cum se ridică o casă din baloți de paie și materiale reciclate. Problema era că n-aveam teren pe care s-o construiesc".

Soluția a venit când a aflat de mișcarea ‘tiny houses’ - locuințe mobile, care pot fi amplasate temporar pe terenul altcuiva, potrivit Business Insider. "Erau ieftine de construit, ușor de întreținut și promovau un stil de viață minimalist, exact ce-mi doream".

A urmat pandemia, care i-a schimbat viața

"Când COVID a oprit lumea, mi s-a deschis o fereastră. Nu mai puteam călători, aveam timp și un mic ajutor financiar de la stat. Pentru prima dată, părea posibil să-mi construiesc casa", povesteşte femeia.

A făcut un atelier de construcție a caselor mici, a comandat o remorcă specială și s-a apucat de treabă, alături de partenerul ei de atunci, Max, un fost om de știință pasionat de tâmplărie: "Am lucrat șase, uneori șapte zile pe săptămână. A fost fascinant, dar și epuizant. Relația noastră n-a supraviețuit construcției, dar am terminat casa".

În mai 2021, la 56 de ani, s-a mutat în propria locuință, o casă de 7 metri lungime și 2,5 metri lățime, construită cu mâinile ei:"Poate e mică și mobilă, dar pentru mine înseamnă siguranță. După o viață de furtuni, e ca și cum aș fi ancorat într-un golf liniștit".

Acum locuiește pe terenul unei prietene, plătind mai puțin de jumătate din chiria unei garsoniere obișnuite. Nu are datorii, are timp pentru scris, pentru grădinărit și pentru prieteni: "Îmi beau cafeaua privind păsările, scriu cu fereastra deschisă spre copaci și adorm uitându-mă la stele. E o bucurie simplă, dar completă. Tiny house-ul meu e refugiul meu, și nu-mi pot imagina să trăiesc altundeva".

