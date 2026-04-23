Cel mai mare lanţ de benzinării din România a rămas fără motorină în zeci de staţii, din cauza preţurilor mici faţă de alţi concurenţi de pe piaţă.

Nu putem vorbi, momentan, despre o situație de criză, ci despre o problemă temporară apărută în zeci de stații de alimentare din întreaga țară. Mulți șoferi care au ajuns în benzinării nu au putut alimenta, pentru că nu au găsit carburant.

La cel mai mare distribuitor de carburant din România, în mai multe stații a fost afișat mesajul "out of order", iar pe panouri, în dreptul carburanților, în loc de preț apărea cifra zero.

Există și o reacție din partea companiei, transmisă pentru Observator. Reprezentanții spun că prețurile la benzină și motorină au scăzut semnificativ, după aplicarea reglementărilor impuse de stat privind limitarea adaosului comercial. În aceste condiții, tot mai mulți șoferi au mers să alimenteze, atrași de prețurile mai mici.

"În acest context, în unele stații pot apărea temporar situații de indisponibilitate a produsului. Acestea sunt efecte punctuale și de scurtă durată, stațiile fiind realimentate rapid", au transmis reprezentanții companiei.

Cu toate acestea, apar și îngrijorări legate de prețuri. După scăderile din zilele trecute, joi au avut loc din nou scumpiri în stațiile de alimentare din țară. Prețurile au crescut chiar și cu câteva zeci de bani pe litru: motorina se apropie din nou de pragul de 9 lei/litru, iar benzina a depășit 8 lei și 50 de bani/litru.

