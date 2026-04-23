Românii au investit masiv în aur anul trecut. Când preţul celui mai preţios metal a explodat, mulți l-au văzut ca pe o plasă de siguranță. Doar la cel mai mare furnizor din țară s-au cumpărat aproximativ 500 de kilograme de aur în 2025. Și băncile au simțit valul: tranzacțiile aproape s-au dublat. Acum însă, strălucirea lui nu mai e suficientă să țină loc de liniște. Tot mai mulți îl vând, pe fondul incertitudinilor economice.

Salt de aur pentru metalul preţios în 2025. Nu doar în valoare a strălucit, dar şi în cantitatea cumpărată de investitori! Doar la unul dintre marii jucători de pe piaţă s-au vândut 35.000 de lingouri şi 4.500 de monede.

"În 2025 am avut undeva la peste 70% din clienţi noi, la prima achiziţie, dar totodată şi numărul clienţilor a crescut cu 10%. La începutul anului am avut în continuare tendinţa de creştere, dar la finalul lui ianuarie am avut o corecţie destul de mare. Clienţii sunt mai precauţi", susţine Victor, manager trezorerie furnizor de aur.

În ulitmii 2 ani, gramul de aur s-a dublat şi asta se vede cel mai mult în investiţii. De exemplu, dacă luăm un lingou de 10 grame, am fi plătit pe el în urmă cu 2 ani 3.300 de lei aproximativ. Acum îl găsim cu 7.400 de lei.

"Încep să acumulez pentru viitor. E o metodă de diversificare a fondului de siguranţă", a spus un investitor.

Şi la bănci a fost un an de aur. Tranzacţiile s-au dublat faţă de 2024. Acum, însă, piața îşi temperează luciul.

"Avem vânzări cu 20% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului 2025. Dacă ne uităm la răscumpărări, cererile s-au dublat, aproape triplat. Sunt foarte mulţi investitori care au cumpărat în urmă cu ceva ani la un preţ foarte atrăgător, iar în momentul de faţă vor să-şi marcheze profiturile", a precizat Andreea Lăcătuş, arbitragist bancă.

Aurul a atins maximul istoric pe 29 ianuarie, când gramul a trecut de 755 de lei. Acum, febra cumpărărilor s-a mai răcit, iar economiştii spun că nu e o perioadă bună pentru noi tranzacţii.

"Acest tren a plecat, este puţin târziu să mergem către aur. Eu observ că marii investitori au început să iasă de aici şi să se mute pe alte active. Aceşti dealeri vor răscumpăra înapoi aurul respectiv cu un discount cam de 7% faţă de preţul aurului de la momentul răscumpărării. Dacă ajungem pe la un amanet, s-ar putea să luăm jumătate sau extrem de departe de preţul real al aurului", a explicat analistul economic Adrian Asoltanie.

Specialiştii ne recomandă să nu răscumpărăm aurul dacă nu avem un plan nou de investiţii.

Cine cumpără aur trebuie să știe că opțiunile de depozitare sunt limitate. În prezent, doar câteva bănci mai oferă cutii de valori. Dar, cine ia metalul preţios de la un dealer, trebuie să ştie că există posibilitatea ca acesta să ofere și servicii de depozitare în seifuri securizate.

