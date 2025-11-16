La 15 ani curăţa mese într-un restaurant. 20 de ani mai târziu a cumpărat întreaga afacere 

La 15 ani, Amol Kohli a început să lucreze ca ospătar la Friendly’s și, prin muncă, perseverență și pasiune, a ajuns proprietarul întregului lanț de restaurante din SUA, scrie CNBC .

Când Amol Kohli avea 15 ani, a început să lucreze ca ospătar la un restaurant Friendly’s din Philadelphia, doar ca să facă rost de bani de buzunar. Câștiga aproximativ 5 dolari pe oră și făcea orice muncă avea nevoie managerul, de la bucătar sau spălător de vase, până la a servi înghețata.

După două decenii, Kohli și-a adăugat un alt titlu în CV: proprietar al întregului lanț Friendly’s. Pe 22 iulie 2025, grupul său de investiții, Legacy Brands, a anunțat achiziția Friendly’s, a companiei-mamă Brix Holdings și a altor șase branduri de restaurante, care împreună au peste 250 de locații în SUA.

Drumul de la spălător de vase la CEO

Pe parcursul facultății, Kohli a lucrat în fiecare vară la Friendly’s și a învățat tot ce ține de administrarea unui restaurant: de la gestionarea banilor, la asigurări și costuri alimentare. După ce a absolvit Drexel University, în loc să urmeze o carieră în finanțe, a ales să fie manager regional la Friendly’s. Mai târziu, a preluat o locație francizată care urma să se închidă, apoi a francizat 31 de locații înainte de a cumpăra brandul integral.

Drumul său spre succes a inclus și momente dificile. Friendly’s a intrat în faliment în 2020 din cauza pandemiei de Covid-19. Totuși, Kohli a fondat Legacy Brands International și a reușit să preia compania Brix Holdings, devenind astfel francizor și proprietar, fără să opereze direct locațiile.

Astăzi, Kohli plănuieşte să modernizeze brandurile pe care le deţine și să atragă noi parteneri, arătând că joburile din restaurante nu sunt doar muncă temporară, ci pot fi începutul unei cariere de succes. "Unii dintre oamenii din echipa mea executivă au început ca spălători de vase sau bucătari" spune el. "În această industrie poți să începi de jos și să ajungi CEO".

