Atunci când vine vorba de amenajarea casei, românii nu mai vor mobilă şi decoraţiuni de serie, ci decoruri personalizate. Sunt tot mai mulţi cei care vor să-și regăsească stilul propriu în amenajările interioare, aşa că, în locul vopselei clasice, aleg tapetul. Piața e în creştere, mai ales că tapetul rămâne una din cele mai populare tendințe în designul interior din acest an. Iar pe lângă el, la mare căutare e şi mobilierul unic, atemporal, inspirat din marii sculptori.

Tapetul poate scoate din anonimat orice spaţiu. Iar modelul inedit nu îl regăsim doar pe tapet.

"Am aplicat această ţesătură, care vine în completarea tapetului. Şi creează o legătură directă", spune Oana Vlădilă, cofondator companie amenajări interioare.

Tapetul a devenit un "must have" pentru cei care vor o casă mai altfel. Îi dau un plus de personalitate şi devine piesa care atrage toate privirile.

"Modele abstractizate, diafane, care sunt f fluide în interiorul unei amenajări sau pot crea un perete vedetă al unei încăperi. Pereţii reprezintă haina unei case. Şi, mai mult, reprezintă personalitatea celui care o locuieşte. Venim cu tapetul după chipul şi asemănarea lor", spune Oana Vlădilă, cofondator companie amenajări interioare.

Iar modelul poate fi şi personalizat, în funcţie de ce-şi doreşte clientul.

"Avem o plajă de costuri pt toate buzunarele. Porneşte de la 35 de euro pe mp şi ajunge până la 65 de euro pe mp", spune Oana Vlădilă, cofondator companie amenajări interioare.

Şi mobilierul unicat este căutat.

"Se poate folosi în lounge-uri, în biblioteci, în săli de aşteptare. Din lemn masiv, care se prelucrează foarte mult şi manual, e disponibil în diferite esenţe de lemn, tapiţeria e din piele naturală. Filosofia pe care o avea Brâncuşi. El căuta întotdeauna pe lângă formă, forma să transmită mişcare", spune Mihaela Şimon, designer.

Iar stilul lui Brâncuşi i-a cucerit şi pe străini.

"Colaborăm cu clienţi din America, Cipru, Grecia, Uzbekistan. Sunt uimiţi că sunt fabricate în România. Le place designul întrăzneţ şi calitatea finisajelor", spune Mihaela Şimon, designer.

Târgul de mobilă este deschis si mâine în Capitală.

