Afacerea de familie născută la 1.200 de metri altitudine în Bucovina. Astăzi, turiștii urcă muntele pentru ea

La noi, afacerile rămân în familie. Două din trei companii românești sunt afaceri crescute în casă. Suntem, totuşi, abia la început, pentru că 9 din 10 afaceri de familie sunt încă la prima generație. În restul Europei, acest tip de business are rădăcini adânci și duce în spate o bună parte din economie.

La peste 1.200 de metri altitudine, în vârful muntelui, la Dârmoxa, în Bucovina, Mircea Păcuraru a pornit, în 2011, o fermă de vaci, aproape de la zero: fără curent electric, fără apă curentă și cu un drum pe care puțini aveau curajul să urce. Ferma nu a fost însă rentabilă, iar după câțiva ani, Mircea a schimbat direcția.

"Până în 2015, am vândut vaci și am cumpărat cerbi... două femele și două masculi. Și de atunci, acum avem vreo 19. Aici, că aici a fost, cred că cel mai frumos pentru mine. Aici mi-a plăcut cel mai mult, chiar vârful muntelui", a declarat Mircea Păcuraru, administrator.

De la o fermă nerentabilă la cabane

Cerbii s-au înmulțit an de an, iar afacerea a crescut. Întâi au apărut căsuțele, apoi cabanele, iar în 2020, un punct gastronomic. Oaspeții urcă pentru priveliște și rămân pentru ce găsesc în farfurie: bucate tradiționale, gătite din produse din propria gospodărie.

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Pe munte au crescut și cei patru copii ai lui Mircea, două fete și doi băieți. Aici, nimeni nu stă cu mâinile în sân: unii se ocupă de drum, alții de cerbi, alții de promovare. Irina, mezina familiei, e zilnic alături de părinți. De la tatăl ei a moștenit dragostea pentru animale și munte, iar de la mama ei, secretele bucătăriei tradiționale.

"Copiii au venit fără să-i conving eu, s-au convins singuri. Și-au zis că e frumos, merge treaba... E un lucru pe care trebuie să-ți placă atunci când îl faci", a declarat Mircea Păcuraru, administrator.

"Ne-a oferit cel mai bun viitor pe care ar putea să-l aibă cineva. Am încercat și alte lucruri, dar nimic nu m-a mulțumit mai mult decât ceea ce fac aici. Rețetele din bucătăria punctului gastronomic vin tot din familie, moștenite din generație în generație", a declarat Irina Păcuraru.

O altă afacere de familie pornită de la zero

Alteori, o afacere de familie începe cu doi oameni și un vis comun. Miruna și Mihai erau amândoi angajați când au decis să pornească de la zero.

"Ideea cafenelei a pornit în 2021 din dorința mea și a lui Mihai de a avea un proiect comun, de care să avem grijă, pe care să-l creștem și să încercăm și această latură a antreprenoriatului", a declarat Miruna Mihalcescu, cofondator cafenea.

"La început, doar noi am lucrat. Doar noi. Dar a trebuit să prindem experiență, să înțelegem ce presupune fiecare job pe care urma să-l avem în cafenea, ca să știm ce să cerem mai departe colegilor noștri", a declarat Mihai Serban, cofondator cafenea.

Bugetul era mic, așa că au investit din belșug ce aveau: timp. Aproape tot.

"Ne-am dat seama că, dacă vrem să funcționeze și să fie ceva absolut minunat, trebuie să fim amândoi implicați 100% nu să facem jumătăți de măsură", a declarat Miruna Mihalcescu, cofondator cafenea.

Povestea a prins aromă. La doar un an după prima cafenea, au deschis a doua locație: un restaurant-bistro, mai mare decât îndrăzniseră să viseze la început.

"Te bucură când zeci, sute, mii de oameni se bucură de ceva ce ți-a ieșit din mâini. E un sentiment aparte", mai spune proprietarul.

Astfel de povești sunt însă încă la început de drum. România are printre cele mai puține afaceri de familie din Uniunea Europeană, 65%, sub media europeană. Iar ștafeta se predă greu: doar 9% dintre ele au ajuns la a doua generație.

"Într-o afacere de familie, se vine cu un sistem axiologic, deja format de valori și perpetuat din generație în generație, vorbim deja de un soi de management paternalist. Noi românii avem o mare carență și statistic avem de recuperat în acest domeniu, însă fenomenul este unul generat și de lipsa predictibilității economice și de influența modificărilor fiscale și legislative care au îngropat foarte multe afaceri de familie în ultimii ani", a declarat Diana Mănăilă, reprezentant IMM Sud Est

Prin comparație, în Slovacia sau Cipru, afacerile de familie trec de 90% din total.