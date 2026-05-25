La un pas de începutul verii, facturile la întreţinere par desprinse din toiul iernii. În multe oraşe din ţară, întreținerea pe aprilie pentru un apartament cu două camere a ajuns chiar la 1.000 de lei. Temperaturile scăzute din această primăvară au ținut caloriferele pornite mai mult decât de obicei. În plus, toate costurile legate de administraţie sunt acum mult mai mari decât altădată.

"Dacă aş fi închis, să stau la 19 grade, poate era mai puţin. Dar fiind bătrân şi nesuportând frigul, aveam în jur 21-22 de grade", a spus o persoană vârstnică.

Facturi de primăvară, la nivel de iarnă

Ilie Vatamanu locuieşte în Suceava, într-un apartament cu două camere, cu centrală proprie. A primit deja facturile pe aprilie, iar costurile totale se apropie de o mie de lei.

Ilie Vatamanu: Pentru aprilie mi-a venit factura în jur de 450, numai gazul. Cheltuielile au venit 340 de lei. Aici intră cheltuielile cu apa, curăţenia, lumina pe casa scării, liftul.

Reporter: Aţi mai plătit atât de mult în aprilie vreodată?

Ilie Vatamanu: Nu, e vârful acum.

Nu e singurul care a plătit într-o lună de primăvară cât astă iarnă.

"488 de lei. Şi având în vedere că noi nu prea stăm acasă, plecăm dimineaţa, venim seara. E mult pentru perioada asta. Înainte plăteam 290, cam aşa", a povestit şi Maria.

La Oradea, întreţinerea a ajuns aproape de 1.000 de lei

Într-o altă parte a ţării, la Oradea, oamenii au aceleaşi probleme.

"Avem foarte mult de plătit. La un apartament cu două camere, 949,59. Pe luna aprilie, care e lună de primăvară-vară. Trebuie să strângem cureaua, să punem bani deoparte, să ne putem plăti întreţinere", a adăugat altă persoană.

"1.100 de Crăciun, în decembrie. Şi 1.300 în aprilie", a precizat alt contribuabil.

În Bucureşti, costurile sunt mai mari cu până la 40%

în Capitală costurile sunt mai mari şi cu 40% faţă de anul trecut, şi în sistemul centralizat, şi în casele cu centrală proprie.

Reporter: Cât a fost ultima factură?

Persoană 1: 555. Pe luna aprilie.

Persoană 2: La gaz vreo 400. A fost mai frig.

Persoană 3: Undeva la 500 de lei. Oricum s-au scumpit toate.

"Factura la căldură pentru luna aprilie este de 5.000 de lei. În condiţiile în care căldura a fost oprită pe 15 aprilie. Pentru luna martie, o lună întreagă, a fost factura 5.900. La acelaşi număr de apartamente", a transmis Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

De ce au crescut facturile în aprilie

"Luna aprilie a venit cu temperaturi mai scăzute. Vorbim şi de o inflaţie generalizată. Cheltuielile la întreţinere sunt alcătuite din multe sume de lucruri, de la salariile administratorilor până la cheltuielile cu firma de contabilitate. Undeva la 20-22% din români se află în sărăcie energetică. Se traduce printr-un indicator de tip întârzieri în plata facturilor", a subliniat Corina Murafa, expert energie.

Conform statisticilor oficiale, la nivel naţional, cheltuielile pentru apa, canal și salubritate au crescut cu 15% faţă de anul trecut. Energia termică s-a scumpit cu 11%, iar gazele cu 6%.

Mădălina Chiţac

