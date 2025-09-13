Eveniment inedit astăzi în Alba Iulia. Oraşul Marii Uniri aduce în jur de 10 mii de oameni la aceeaşi masă. Cea mai mare masă din lume este amenajată în jurul Cetății Alba Carolina și are toate șansele să intre în Cartea Recordurilor.

Vorbim despre o masă uriașă, la propriu, lungă de 2,7 km. Aceasta înconjoară cu totul cetatea Alba Carolina din Alba Iulia și este confecționată 100% din materiale reciclate, aceasta fiind și condiția pentru stabilirea recordului mondial.

De câteva zile, peste 1.000 de voluntari lucrează la amenajarea ei pentru că e confecționată din 1.500 de europaleți și 2.700 de panouri din lemn, transportate până aici în cetate cu 10 camioane. Pentru că cei 10.000 de oameni care vor mânca simultan vor sta de-o parte și de alta a mesei, vorbim despre 5,7 km de bănci și scaune.

"Fiecare participant va putea servi aperitive reci, legume, fructe, pâine, desert și apă. În total sunt peste 5 tone de mâncare și peste 5.000 de litri de apă. Pentru că masa trebuie să arate bine, a fost decorată cu 10.000 de fire de flori, iar mâncarea e servită din 10.000 de farfurii de ceramică reciclată, făcute special la o fabrică din Alba Iulia. De la ora 16 vor putea coborî participanții în cetate pentru a se așeza la masă, iar la ora 20, un oficial al cărții recordurilor prezent aici la eveniment va anunța dacă recordul este omologat sau nu", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

