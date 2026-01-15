Vremuri grele pentru angajații din industria auto. Producătorul american de scaune auto Adient, lider mondial pe acest segment, a decis închiderea fabricii din Ploiești. Peste o mie de oameni vor fi concediaţi, pe fondul unei restructurări ample a operațiunilor. Probleme au si alte companii mari din alte industrii. Azomureş, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară, trimite 600 de angajați în șomaj tehnic.

Angajaţii uneia dintre fabricile companiei Adient au primit vestea că fabrica se va închide etapizat până anul viitor.

"Fabrica din Ploiești, a fost deschisă în 2004. Aproximativ 1.100 de angajați produc tapițerie auto pentru mărci premium din toată lumea. Unitatea se întinde pe 13.000 de metri pătrați, este dotată cu tehnologie de ultima generație și o logistica impresionanată. Însă, urmaza să fie închisă, iar toți acești oameni riscă să rămână fără locuri de muncă", a transmis Georgiana Pocol, reporter Observator.

"Începem cu serviciile de preconcediere, când își pregătesc plecarea. Îi vom primi în agenție, vom aplica masuri de informare și consiliere, e foarte imporantă şi profilarea", a declarat Cristina Stoichici, director AJOFM Prahova.

În județul Prahova, mai multe companii mari și-au închis activitatea în ultima perioadă. Dupa 10 ani de muncă într-o fabrică, această femeie s-a trezit de pe o zi pe alta fara serviciu.

"Am fost team leader și ca și operator nu mă mai vrea nimeni, am și o vârstă. Încă încerc", a declarat fosta angajată.

"Sunt motive comerciale, dar nu putem să neglijam și factorii interni care contribuie la descurajarea investitorilor romani și străini. Lipsa de predictibilitate fiscală", a declarat Aurelian Gogulescu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova.

Ca peste tot în Europa, unul dintre cele mai afectate domenii este cel auto. Companiile fie au dat faliment, fie au decis să relocheze activitatea în ţări cu forţă de muncă mai ieftină şi taxe mai mici. Aproape 4 mii de disponibilizări au fost înregistrate în România.

​"Salariul în domeniu, taxele aplicabile businessului, noi am avut în ultimul an impozit de 1% pe cifra de afaceri. Prețul la utilități, extrem de ridicat în Romania", a spus şi Adrian Sandu, preşedintele Asociației Constructorilor de Automobile din România.

Combinatul Azomureş, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, va trimite în șomaj tehnic circa 600 de angajați, iar contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor.

În această perioadă, angajaţii vor primi doar 75% din salarii.

"Momentul foarte dificil în prag de iarnă: cheltuieli, consumuri mari, impozite mărite. Să sperăm că se vor găși soluții", a precizat Emil Almășan, președintele Sindicatului Azomureș.

Între industriile puternic afectate se află şi IT-ul. Anul trecut, mai multe companii cu sedii în România au disponibilizat oameni, iar acum un producător israelian de jocuri video a anunțat un nou val de concedieri.

