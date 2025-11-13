ANAF anunţă că începe controale fiscale la peste 500 de companii mari

ANAF va începe controale fiscale la peste 500 de companii mari din diverse sectoare economice, pentru a verifica respectarea legislației fiscale și contabile. România are cel mai mare deficit de colectare a TVA din UE, statul pierde 30% din TVA-ul datorat din cauza legislației permisive, fraudelor, insolvenței fictive și plăților "la negru".

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Controalele vor fi efectuate de structurile teritoriale de inspecţie fiscală, prin delegare de competenţă de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili", a anunţat ANAF.

Scopul acestor acţiuni îl constituie verificarea modului de respectare a prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, evaluarea corectitudinii obligaţiilor declarate şi achitate la bugetul general consolidat, precum şi identificarea şi tratarea riscurilor de neconformare fiscală.

Selecţia contribuabililor incluşi în programul de control are la bază analize de risc fiscal detaliate, realizate de structurile de specialitate ale ANAF, pe baza informaţiilor existente în bazele de date interne şi a aplicaţiilor informatice integrate ale instituţiei. ANAF subliniază că intensificarea controalelor este parte a strategiei integrate de creştere a conformării fiscale, prin care contribuabilii sunt îndrumaţi în aplicarea corectă a legislaţiei fiscale.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai mare deficit de TVA din UE

România are cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană. Statul colectează cu 30% mai puțin decât ar trebui. Din 100 lei, spre exemplu, Fiscul recuperează doar 70 lei, iar 30 lei rămân necolectaţi. "Avem o legislaţie care favorizează frauda. Foarte mult TVA vine din insolvenţe, unele chiar frauduloase. Mai e mica fraudă, omniprezentă. Plătim mici servicii, instalatorul, pedichiură, manichiură, coafură şi nu primim bon", a explicat Gabriel Biriș, expert fiscal.

Și cei care îşi etalează stilul de viaţă luxos pe reţelele sociale sunt în vizorul Fiscului. 200 de români care nu au venituri ori sunt mici, dar deţin maşini şi ceasuri scumpe s-ar încadra aici. "Aș vorbi de un concept, patron bogat, firmă săracă. Ne uităm în primul rând la persoane și de la averea acestora, la sumele pe care le rulează, la opulența pe care o prezintă în spațiu public. Pentru ANAF, opulență înseamnă atunci când declari zero venituri la stat și umbli cu mașini și îți prezinți în online o viață de nabab", a declarat Adrian Nica, preşedinte ANAF.

"Trebuie schimbată legislaţia, să nu mai alerge ANAF după cai verzi pe pereţi. În primii 5 ani de zile de aplicare, 80 de oameni emiseseră 6 decizii şi colectaseră 1 milion. În 12 ani jumătate singurul efect al acestei legislaţii au luat salarii de 3 ori mai mult decât au adus bani la buget", a explicat Gabriel Biriş, expert fiscal.

"Dacă cineva conduce o maşină de 100.000 de eur, dar are venituri fiscale declarate de 10.000 euro, diferenţa de 90.000 de euro trebuie taxată astfel încât să se aducă în legalitate", a expicat Iancu Guda, specialist economic Observator.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰