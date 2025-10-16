ANAF a găsit explicaţia pentru gaura uriaşă din colectarea TVA: gemul bunicii, zacusca şi murăturile făcute de bunica acasă! Şeful Fiscului spune că produsele realizate pentru consumul propriu afectează deficitul de TVA, după calculele Comisiei Europene. Economiştii îl contrazic: cel mult 2% din deficit provine din ce producem acasă. Experţii sunt categorici: nu conservele buncii sunt problema, ci marii evazioniști.

Conservele făcute în casă precum zacusca, murăturile sau gemul sunt contabilizate ca bani pierduţi de stat din taxe neîncasate. "Modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica... (R: Asta conteaza la GAP-ul de TVA in România?) Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la GAP-ul de TVA", a declarat Adrian Nica, şeful ANAF.

Gemul de casă, calculat la GAP-ul de TVA

Spre exemplu, o bunică a cumpărat prune de 50 lei dar a făcut gem care valorează 150 lei. Pentru că nu a cumpărat borcanele din magazin, nu a plătit TVA pe produsul finit. Statul a pierdut astfel 19%, bani care se adaugă la deficitul de TVA.

"E o realitate că în România autoconsumul e ridicat. Oameni care îşi produc în propria gospodărie şi mănâncă din aceste rezultate, dar ponderea aceasta de o treime distorsionează calculele privind TVA necolectat şi asta se doreşte de fapt, ajustarea formulei, nu eliminarea sau fiscalizarea autoconsumului", spune Iancu Guda, specialist economic Observator.

Olimpia are 83 de ani. În fiecare an face acasă gem de vişine, gutui, caise şi dulceaţă de nuc.

Reporter: De ce le faceţi?

Olimpia Budeanu, pensionară: Pentru că nu ajung banii să le cumperi. Aşa, dacă ai în gospodărie, te gospodăreşti cu ce ai în ograda ta .

. Reporter: V-aţi gândit vreodată că aţi putea da peste cap calculele specialiştilor financiari cu borcanele dumneavoastră?

Olimpia Budeanu, pensionară: Nu cred. Nu cred aşa ceva.

Declarația șefului Fiscului a stârnit dezbateri intense. Specialiștii spun că problema nu e metoda de calcul a Bruxelles-ului, ci incapacitatea autorităților de a aduna banii acolo unde chiar se aplică TVA. România pierde de patru ori mai mult decât Bulgaria din TVA-ul pe care nu-l încasează.

Cel mai mare deficit de TVA din UE

România are cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană. Statul colectează cu 30% mai puțin decât ar trebui. Din 100 lei, spre exemplu, Fiscul recuperează doar 70 lei, iar 30 lei rămân necolectaţi.

"Auconsumul e o chestiune absolut firească, nu încalcă nicio lege. Avem o legislaţie care favorizează frauda. Foarte mult TVA vine din insolvenţe, unele chiar frauduloase. Mai e mica fraudă, omniprezentă. Plătim mici servicii, instalatorul, pedichiură, manichiură, coafură şi nu primim bon", spune Gabriel Biriș, expert fiscal.

Și cei care îşi etalează stilul de viaţă luxos pe reţelele sociale sunt în vizorul Fiscului. 200 de români care nu au venituri ori sunt mici, dar deţin maşini şi ceasuri scumpe s-ar încadra aici.

"Aș vorbi de un concept, patron bogat, firmă săracă. Ne uităm în primul rând la persoane și de la averea acestora, la sumele pe care le rulează, la opulența pe care o prezintă în spațiu public. Pentru ANAF, opulență înseamnă atunci când declari zero venituri la stat și umbli cu mașini și îți prezinți în online o viață de nabab", a declarat Adrian Nica, preşedinte ANAF.

"Trebuie schimbată legislaţia, să nu mai alerge ANAF pe cai verzi pe pereţi. În primii 5 ani de zile de aplicare, 80 de oameni emiseseră 6 decizii şi colectaseră 1 milion. În 12 ani jumătate singurul efect al acestei legislaţii - au luat salarii de 3 ori mai mult decât au adus bani la buget", crede Gabriel Biriş, expert fiscal.

Șeful ANAF le-a dat răgaz până săptămâna viitoare să-și declare bunurile. În caz contrar, sumele care nu pot fi justificate sunt taxate cu 70%.

"Mi se pare cea mai bună idee. Cel puţin în Galaţi sunt maşini de lux, iar şoferii nu au job niciun venit sigur, nu depun nici cel mai minim efort", spune un român. "Nu cred că maşinile astea scumpe sunt cumpărate cu salariile pe care le avem noi. O maşină de 50.000 euro nu o cumpărăm noi cu salarii de 3.500 de lei", crede un altul.

"Dacă cineva conduce o maşină de 100.000 de euro dar are venituri fiscale declarate de 10.000 euro, diferenţa de 90.000 de euro trebuie taxată astfel încât să se aducă în legalitate", mai spune Iancu Guda, specialist economic Observator.

ANAF a luat în vizor şi veniturile din investiții, în special cele pe bursă.

