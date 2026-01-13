ANAF a anunțat marți modificări ale Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată, începând cu 1 ianuarie 2026, menite să reducă tratamentele fiscale preferențiale și să sprijine disciplina fiscală.

- ANAF anunţă modificări pentru eşalonările de plată. Cum se aplică în 2026 - Arhivă

Astfel, eșalonarea la plată în formă simplificată este accesibilă tuturor contribuabililor care înregistrează datorii în limita unor praguri maxime, în cazul persoanelor fizice această limită fiind de 100.000 lei, iar în cazul persoanelor juridice limita fiind de 400.000 lei, potrivit Mediafax.

Noile condiții pentru persoanele juridice sunt:

trebuie să fie entități înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii de eșalonare;

vechimea datoriilor să fie de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii de eșalonare;

eșalonarea simplificată se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni;

eșalonarea simplificată se acordă fără constituirea de garanții sau depunerea unui contract de fideiusiune - doar în baza cererii de eșalonare depusă de contribuabil la ANAF.

Articolul continuă după reclamă

Eșalonarea clasică poate fi accesată de către orice contribuabil, inclusiv de către persoanele fizice, care se află în dificultate financiară și pot plăti ratele pe perioada eșalonării. Eșalonarea clasică se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, cuantumul datoriilor care se eșalonează nu este limitat la un prag maxim, iar aceasta se acordă cu constituirea de garanții sau depunerea unui contract de fideiusiune.

Contractul de fideiusiune se prezintă în situația în care, la solicitarea eșalonării la plată, contribuabilii:

figurează cu alte datorii pentru care nu se acordă eșalonare la plată;

nu dețin bunuri ori cele deținute în proprietate sunt insuficiente, pentru garantarea datoriilor care fac obiectul eșalonării la plată;

persoanele juridice solicitante sunt înființate cu mai puțin de 12 luni anterior depunerii cererii de eșalonare, pentru garantarea datoriilor care fac obiectul eșalonării la plată.

Contractul de fideiusiune mai poate fi solicitat, de asemenea, în situațiile:

modificării eșalonării la plată, pentru garantarea datoriilor pentru care se solicită includerea în eșalonare la plată;

menținerii eșalonării la plată, pentru garantarea datoriilor exigibile care trebuie achitate, astfel încât eșalonarea să își menţină valabilitatea.

ANAF arată că nu execută garanţiile și/sau contractul de fideiusiune, decât în cazul în care contribuabilii nu își plătesc datoriile, conform calendarului de eșalonare stabilit.

"Prin instituirea acestor noi reglementări, instrumentul eșalonării la plată rămâne unul viabil și accesibil pentru acei contribuabili loiali, aflați în dificultate financiară temporară, care pot accesa forma simplificată a eșalonării (în cazul sumelor mai mici de 400.000 lei) sau eșalonarea clasică, dar cu garanții (în cazul sumelor mai mari)", transmite ANAF.

De asemenea, noile măsuri vizează eliminarea utilizării abuzive a instrumentului eșalonării la plată de către contribuabilii care anterior, acumulau datorii semnificative la bugetul de stat (sumele datorate inițial creșteau semnificativ pe parcursul derulării perioadei de eșalonare, ajungându-se ca, în final, să fie apelate mecanismele juridice de concordat preventiv și de insolvență, statul aflându-se practic în imposibilitatea recuperării de mari datorii în unele dintre situații).

ANAF precizează că prevederile Codului de procedură fiscală referitoare la atragerea răspunderii solidar nu au fost modificate; astfel, rezultă că nu răspund solidar contribuabilii care acționează cu bună credință pentru declararea și/sau achitarea obligațiile fiscale la scadență.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰