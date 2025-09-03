Antena Meniu Search
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație o casă cu două etaje, situată în Sibiu. De vânzare este şi un teren de 250 de metri pătraţi. 

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 15:32
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu – Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice, organizează pe 17 septembrie 2025, ora 11:00, la sediul A.J.F.P. Sibiu, din strada Calea Dumbrăvii nr. 17, licitația I pentru valorificarea unui imobil situat în Slimnic.

Bunul imobil scos la vânzare este compus din:

  • teren în suprafață de 250 mp,
  • casă cu două niveluri, cu o suprafață construită la sol de 100 mp și o suprafață desfășurată de 149 mp.
Construcția dispune de:

  • demisol cu pivniță, bucătărie, hol și scară,
  • parter cu dormitor, două camere, hol, cămară, baie și bucătărie de vară.

Imobilul este înregistrat în Cartea Funciară nr. 102102 și 102102-C1 Slimnic, iar prețul de evaluare stabilit este de 329.000 lei (fără TVA).

Participanții interesați trebuie să respecte condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind executarea silită a bunurilor și să depună documentația necesară înaintea desfășurării licitației.

