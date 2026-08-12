Cât costă, de fapt, să cumperi un apartament: cheltuielile pe care mulți cumpărători le omit

Atunci când cauți un apartament, primul calcul pare simplu: prețul locuinței, avansul și, dacă apelezi la finanțare, rata lunară. În realitate, costul cumpărării unui apartament nu se oprește la prețul din anunț.

Taxele aferente tranzacției, evaluarea proprietății, asigurările, renovarea, mobilierul, electrocasnicele, mutarea și cheltuielile recurente pot adăuga o sumă importantă la bugetul inițial.

De aceea, înainte să alegi o locuință doar pentru că „se încadrează în buget”, merită să calculezi cât te va costa, de fapt, să devină ACASĂ.

Prețul apartamentului este doar punctul de plecare

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Când compari apartamente de vânzare, prețul afișat este cel mai vizibil criteriu. Dar două proprietăți cu același preț pot presupune costuri totale foarte diferite.

Un apartament recent renovat și complet mobilat poate necesita investiții minime după achiziție. O locuință aparent mai avantajoasă ca preț, dar care necesită renovare, instalații noi, mobilier și electrocasnice poate ajunge, în final, să coste mai mult.

Tocmai de aceea este util să stabilești două bugete:

Bugetul pentru achiziție – suma pe care o poți aloca efectiv proprietății.

Bugetul total – achiziția plus toate cheltuielile necesare până în momentul în care locuința poate fi folosită în condițiile dorite.

Diferența dintre cele două poate fi mai mare decât pare la început.

1. Avansul pentru creditul ipotecar

Pentru cumpărătorii care folosesc un credit ipotecar, una dintre primele sume importante este avansul.

Valoarea acestuia depinde de tipul finanțării, condițiile băncii și profilul cumpărătorului. Important este ca avansul să nu consume toate economiile disponibile.

Dacă folosești aproape toate resursele financiare pentru avans, orice cheltuială apărută imediat după achiziție poate deveni dificil de gestionat.

Este recomandat, așadar, ca înainte să stabilești bugetul maxim al apartamentului să păstrezi separat o rezervă pentru costurile tranzacției, mutare și eventualele lucrări necesare.

2. Costurile notariale și actele necesare tranzacției

Achiziția unei proprietăți presupune și o serie de costuri administrative și juridice.

În funcție de tranzacție, pot exista cheltuieli asociate actelor notariale, înscrierii dreptului de proprietate și altor formalități necesare finalizării achiziției.

Aceste costuri sunt ușor de omis atunci când faci primul calcul, pentru că nu apar în prețul apartamentului din anunț.

Înainte de semnarea contractului este util să ceri o estimare a tuturor sumelor pe care va trebui să le achiți pentru finalizarea tranzacției.

3. Evaluarea apartamentului

Dacă achiziția este realizată prin credit, banca poate solicita evaluarea proprietății.

Evaluarea are rolul de a stabili valoarea imobilului din perspectiva finanțatorului, iar costul serviciului trebuie inclus în bugetul tranzacției.

Există și un alt aspect important: prețul negociat cu proprietarul și valoarea rezultată din evaluare nu sunt neapărat identice.

Dacă diferența este semnificativă, cumpărătorul poate avea nevoie de o contribuție proprie mai mare decât anticipase inițial.

De aceea, simplul fapt că rata estimată pare accesibilă nu înseamnă automat că ai calculat întreaga sumă necesară achiziției.

4. Asigurarea locuinței

După cumpărare apar și costurile asociate protejării proprietății.

În anumite situații există asigurări obligatorii, iar în cazul finanțării prin credit pot exista și cerințe suplimentare ale băncii.

Privită lunar, suma poate părea redusă. Pe termen lung însă, asigurarea face parte din costul real al proprietății și trebuie inclusă în bugetul anual al locuinței.

5. Renovarea – una dintre cele mai ușor subestimate cheltuieli

Un apartament mai ieftin poate părea o oportunitate excelentă până când începi să calculezi renovarea.

Pardoseala, zugrăveala și finisajele sunt doar partea vizibilă. În cazul locuințelor mai vechi pot apărea lucrări la:

instalația electrică;

instalația sanitară;

ferestre;

uși;

sistemul de încălzire;

baie și bucătărie;

pereți și pardoseli.

Dacă apartamentul necesită intervenții importante, cere estimări înainte de achiziție. O diferență de preț aparent atractivă între două proprietăți poate dispărea după ce adaugi costul renovării.

Apartamentul mai ieftin nu este întotdeauna apartamentul mai accesibil

Să presupunem că ai de ales între două proprietăți.

Primul apartament are un preț mai mic, dar necesită renovare completă. Al doilea este ceva mai scump, însă poate fi locuit imediat.

Dacă diferența dintre cele două este mai mică decât bugetul necesar renovării, varianta aparent mai scumpă poate deveni, în realitate, alegerea mai avantajoasă.

De aceea, atunci când compari ofertele disponibile pe HomeZZ.ro , este util să privești dincolo de preț și să analizezi starea fiecărei proprietăți.

6. Mobilierul

Ai primit cheile. Apartamentul este al tău. Dar este pregătit pentru mutare?

Patul, canapeaua, dulapurile, masa, scaunele și spațiile de depozitare pot genera rapid un buget suplimentar important.

În cazul unui apartament nemobilat, este recomandat să faci o listă împărțită în două categorii:

Esențial pentru mutare: pat, spațiu de depozitare, masă și elementele fără de care locuința nu poate fi utilizată confortabil.

Poate fi cumpărat ulterior: obiecte decorative, mobilier suplimentar sau alte elemente care nu sunt urgente.

Nu este obligatoriu să amenajezi întreaga locuință imediat după cumpărare. Prioritizarea investițiilor poate reduce presiunea financiară din primele luni.

7. Electrocasnicele

Frigider, mașină de spălat, cuptor, plită, hotă, televizor sau aer condiționat.

Luate separat, aceste achiziții pot părea ușor de gestionat. Cumpărate într-o perioadă scurtă, pot reprezenta însă o cheltuială considerabilă.

La vizionarea apartamentului verifică exact ce rămâne în proprietate după tranzacție.

Formulări precum „mobilat și utilat” trebuie clarificate înainte de semnarea documentelor. Este important să știi concret ce mobilier și ce electrocasnice sunt incluse în preț.

8. Locul de parcare

În special în cazul proiectelor rezidențiale noi, locul de parcare poate avea un cost separat față de prețul apartamentului.

Dacă ai mașină, verifică acest aspect încă din etapa de căutare.

Întreabă dacă locul de parcare este inclus în preț, dacă se cumpără separat, dacă există posibilitatea închirierii unui loc și ce costuri recurente pot exista.

Un apartament care se încadrează exact în buget poate să îl depășească dacă parcarea reprezintă o achiziție suplimentară necesară.

9. Mutarea

Transportul mobilierului și al obiectelor personale este o altă cheltuială pe care cumpărătorii tind să o lase pentru final.

Costul mutării depinde de cantitatea de obiecte transportate, distanță, etaj, existența liftului și serviciile suplimentare necesare.

Poate părea o sumă mică în comparație cu prețul proprietății, dar face parte din bugetul necesar pentru a te instala efectiv în noua locuință.

10. Întreținerea și utilitățile

Odată mutat, rata nu va fi singura cheltuială lunară.

La bugetul locuinței se adaugă:

întreținerea;

energia electrică;

gazele, acolo unde este cazul;

internetul și televiziunea;

eventualele costuri pentru parcare;

alte servicii ale complexului rezidențial.

Într-un proiect nou pot exista, de exemplu, costuri pentru administrarea spațiilor comune, pază, acces controlat, grădini sau alte facilități.

Întreabă despre acestea înainte de cumpărare, nu după mutare.

11. Impozitul și costurile recurente de proprietar

Diferența majoră dintre chiriaș și proprietar este că anumite cheltuieli nu mai pot fi transferate către altcineva.

Impozitul pe proprietate și costurile asociate întreținerii pe termen lung trebuie introduse în buget.

În timp pot apărea și lucrări în bloc sau în ansamblul rezidențial, reparații în apartament și înlocuirea unor electrocasnice sau instalații.

Costul unei locuințe trebuie calculat nu doar pentru ziua cumpărării, ci și pentru anii în care vei locui acolo.

Rata lunară nu spune cât îți permiți cu adevărat

Una dintre cele mai frecvente greșeli este stabilirea bugetului exclusiv în funcție de rata pe care cumpărătorul consideră că și-o poate permite.

Dacă poți susține o anumită rată lunară, acest lucru nu înseamnă neapărat că este recomandat să alegi cel mai mare credit pentru care te califici.

Pe lângă rată vor exista utilități, întreținere, asigurări și cheltuielile normale de trai.

Înainte să cauți proprietatea, poți face o simulare de credit și analiza mai multe scenarii de finanțare. Prin integrarea cu ipotecare.ro, utilizatorii HomeZZ interesați de achiziția unei locuințe pot explora și opțiunile de finanțare disponibile.

Ideea este simplă: întâi afli ce buget poți susține confortabil și apoi cauți apartamentul potrivit, nu invers.

Cum calculezi bugetul real pentru un apartament

Înainte să începi căutarea, construiește un buget care să includă patru categorii:

1. Achiziția

Prețul proprietății și avansul necesar.

2. Tranzacția

Costurile notariale, evaluarea și celelalte formalități asociate cumpărării.

3. Mutarea

Renovarea, mobilierul, electrocasnicele și transportul.

4. Costurile recurente

Rata, asigurările, întreținerea, utilitățile, impozitul și eventualele servicii suplimentare.

Abia după ce ai această imagine completă poți stabili mai realist care este prețul maxim al apartamentului pe care ți-l permiți.

Ce verifici înainte să spui „îl cumpăr”

O proprietate poate arăta foarte bine în fotografii și se poate încadra în buget, dar decizia de cumpărare merită luată după o analiză mai amplă.

Verifică starea apartamentului, instalațiile, anul construcției și situația juridică. Analizează blocul și spațiile comune. Întreabă despre costurile lunare și verifică accesul la transport, magazine, școli, parcuri sau alte puncte importante pentru stilul tău de viață.

Dacă proprietatea necesită renovare, încearcă să estimezi costurile înainte de a face oferta.

Iar dacă achiziția se face prin credit, verifică din timp ce buget poți finanța și ce contribuție proprie va fi necesară.

Apartamentul potrivit este cel pe care ți-l permiți și după ce primești cheile

Cumpărarea unei locuințe este una dintre cele mai importante decizii financiare pentru majoritatea oamenilor. Tocmai de aceea, prețul afișat în anunț ar trebui privit ca punctul de plecare, nu ca suma finală.

Un apartament de 100.000 de euro nu înseamnă automat un cost total de 100.000 de euro. Pentru a afla cât te va costa cu adevărat, trebuie să adaugi cheltuielile tranzacției, eventualele lucrări, mobilierul, electrocasnicele, mutarea și costurile pe care le vei avea ca proprietar.

Pe HomeZZ.ro poți compara apartamente de vânzare în funcție de buget, zonă și caracteristicile importante pentru tine și poți porni căutarea de la o imagine mai realistă asupra investiției.

Pentru că locuința potrivită nu este doar cea pe care îți permiți să o cumperi. Este cea pe care îți permiți să o transformi și să o păstrezi, în timp, ACASĂ.