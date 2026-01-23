Începe să se vadă luminiţa de la capătul tunelului de metrou spre Otopeni. O echipă Observator a intrat pe şantierul celei mai ample lucrări de infrastructură din Capitală şi a filmat imagini spectaculoase cu maşinăria care forează în subteran la Gara Băneasa. De la transporturi vin noi asigurări: în 2029 vom merge cu metroul la aeroport.

Cârtiţa sfânta Maria care este, de fapt, o maşinărie-gigant, de 600 de tone, cu un diametru de 6,5 metri, a ajuns zilele acestea în viitoarea staţie de metrou Gara Băneasa. Maşinăria a parcurs până acum doi kilometri, adică trei staţii şi va ajunge în următoarea staţie de metrou în aproximativ o lună.

Cea dea doua cârtiţă Sfânta Ana mai are de parcurs încă 250 de metri până când va ajunge în acelaşi punct. Utilajele sapă fiecare, în medie, 13 metri de tunel pe zi. Secţiunea sud a magistralei care va conecta oraşul cu aeoportul din Otopeni se întinde de la 1 mai până la staţia Tokyo, aflată în dreptul celui mai mare centru comercial din Capitală. Conform contractului, doar această porţiune de 6,6 kilometri, cu şase staţii, va fi gata în 2028.

"Am ajuns deja la 60% la partea de infrastructură. În paralel se lucrează şi la sectorul nordic al magistralei M6, unde stadiul fizic este, în momentul de faţă, în jur de 19%", a declarat Ionuț Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Articolul continuă după reclamă

Decalajele vor fi recuperate, promit cei de la transporturi.

"Avem două licitaţii, pentru trenurile care vor circula prin subteran şi pentru material rulant. Sunt licitaţii care aşteptăm să fie trasate în trimestrul 1 al acestui an. Eu sper să ne sincronizăm în aşa fel ca în 2029 această magistrală să fie operaţională", a mai spus Ionuț Săvoiu.

În paralel cu lucrările din subteran, cele de la suprafaţă au generat haos în unele zone. Pe drumul naţional 1 reconfigurarea traficului a dus la producerea a două accidente în doar 24 de ore.

"Semnalizarea celor care lucrează acum la Magistrala 6 de metrou nu respectă schema de semnalizare pe care am stabilit-o împreună cu poliţia. O lisă de parapet era efectiv tăiată şi avea margine "vie". Le-am cerut să refacă marcajele, pentru că la ora actuală aceste marcaje suprapuse în diverse perioade creează nu numai disconfort, ci şi dezorientare în trafic", a spus Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

"Ne cerem scuze pentru circulaţia greoaie de pe acest traseu! Pe măsură ce amplasamentele acestor lucrări de infrastructură vor fi finalizate- se vor restrânge arealele ocupate cu şantiere. Nu putem să estimăm, pentru că de la lună la lună pot apărea măsuri suplimentare", a conchis Ionuț Săvoiu.

Pe viitoarea magistrală de metrou, lungă de 14 kilometri, vor cirula aproape şase milioane de pasageri pe an, arată estimările de la Ministerul Transporturilor.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰