Are un milion de dolari în conturi, dar a ales să stea în chirie. De ce a renunțat la propria casă

Deși pentru mulți visul suprem rămâne cumpărarea unei case, o femeie care a făcut primul milion de dolari în doar câțiva ani spune că decizia de a renunța la propria locuință și de a închiria din nou i-a adus libertatea pe care o căuta.

Are un milion de euro în conturi, dar a ales să stea în chirie. De ce a renunțat la propria casă - Arhivă personală

"Mulți mă întreabă de ce stau cu chirie când aș putea oricând să cumpăr din nou. Răspunsul meu e simplu: sunt fericită unde sunt acum", mărturisește ea.

De la trei case cumpărate la viața de chiriaș

Totul a început în 2013, când, la 28 de ani, ea și soțul ei au cumpărat prima lor casă, o locuință cu două dormitoare din Charlotte, Carolina de Nord, pentru 101.000 de dolari. În următorul deceniu au trecut prin trei proprietăți, au achitat un credit de 300.000 de dolari și au atins pragul de un milion în avere.

În 2019, era o mândră proprietară cu ipoteca stinsă. Pandemia i-a schimbat însă prioritățile: voia mai multă flexibilitate. Așa că, în 2022, a vândut locuința și a ales să revină la statutul de chiriaș.

"Am crezut mereu că a fi proprietar înseamnă să fii adult. Dar am descoperit că fericirea mea nu stă într-un act de proprietate", spune ea.

Costuri mai mici și mai puține griji

Astăzi, femeia locuiește într-un apartament cu două camere, pentru care plătește 2.553 de dolari chirie. Suma e mai mică decât cei 3.400 de dolari pe care îi dădea lunar pe cheltuieli când stătea într-o casă cu patru dormitoare.

"Pe vremuri, trebuia să punem deoparte 20.000 de dolari pentru situații de urgență, ca atunci când mașina de spălat a inundat casa. Acum, toate problemele de întreținere le rezolvă proprietarul și dormim liniștiți", explică ea.

De când s-a mutat într-un spațiu mai mic, spune că timpul dedicat treburilor casnice s-a înjumătățit. În plus, dezordinea a dispărut: "Am donat și aruncat multe lucruri. Acum trăim mai simplu și mai liber".

Un alt câștig este stilul de viață. "În pandemie, izolată în suburbii, am realizat că vreau mai multă viață în jurul meu", mărturisește ea.

Acum, poate merge pe jos la restaurante și parcuri, iar teatrul și muzeele sunt la doar câteva minute distanță. Clădirea are sală de sport, spații de co-working și o terasă panoramică. "Dacă am fi cumpărat un apartament fără aceste facilități, am fi plătit cu 1.800 de dolari mai mult pe lună pentru aceleași servicii. Așa, ne bucurăm de ele fără compromisuri".

Mai mulți bani pentru viitor și pentru ea însăși

Renunțarea la proprietate a însemnat și mai multe resurse pentru investiții. Banii din vânzarea casei au fost direcționați spre conturi de economii și produse financiare flexibile, iar venitul pasiv generat acoperă astăzi cheltuielile lunare de 2.500 de dolari.

"Nu mai avem banii blocați în ziduri. Putem economisi pentru pensie, putem călători și putem investi în noi înșine", spune ea, potrivit CNBC.

Fiind antreprenoare și coach financiar, profită acum de flexibilitatea noului stil de viață: "Îmi permit să merg la conferințe, să investesc în afacerea mea și chiar să fac cursuri de dans sau actorie. E o libertate pe care înainte nu o aveam".

Deși recunoaște că nu exclude complet ideea de a deține din nou o casă, femeia spune că statutul de chiriaș îi oferă liniștea pe care o căuta: "Nu cred că e o greșeală să deții o casă, dar nici nu e o rușine să închiriezi. Pentru noi, flexibilitatea e cea care contează. Am încetat să mai dau explicații celor care au alte valori. Important e că sunt fericită".

