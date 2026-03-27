Atenţie de unde cumpăraţi carnea de miel. La ce trebuie să fiţi atenţi în magazine

Mai este puţin până la Paște, deci începem să ne gândim la ce urmează să punem pe masă. Bineînţeles, în cap de listă stă şi carnea de miel. Atenţie mare, însă, de unde îl cumpăraţi. De la locaţie, până la aspect, totul contează.

Urmează o perioadă aglomerată în pieţe şi în magazine acum că se apropie Paştele, iar carnea de miel este una dintre cele mai căutate, motiv pentru care autorităţile vin cu o serie de recomandări pentru clienţi.

În primul rând, produsele din carne trebuie cumpărate din magazine oficiale, din marketuri, carmangerii, din măcelării şi din spaţiile special amenajate în această perioadă, unde se comercializează doar carne de miel.

În acelaşi timp, clienţii trebuie să verifice ştampila de sănătate, care se aplică de obicei pe carcasă şi care arată că acea carne a trecut printr-o verificare sanitară. Toate produsele din carne trebuie să fie însoţite şi de un certificat care atestă provenienţa şi că sunt comercializate de persoane autorizate.

Nu în ultimul rând trebuie verificată temperatura la care sunt depozitate produsele. Acasă, carnea de miel trebuie depozitată cât mai repede la o temperatură joasă astfel încât să nu apară probleme de sănătate.

Un kilogram de carne de miel poate ajunge şi la 55 lei

Anul acesta, un kilogram de carne de miel porneşte de la 45 de lei şi ajunge până la 55 de lei. Şi războiul din Orientul Mijlociu a stricat calculele fermierilor. Exportul de carne de oaie către ţările arabe e tras pe linie moartă.

Potrivit statisticilor, un român consumă, în medie, 2 kilograme de carne de miel pe an. Între 2 și 3 milioane de miei și oi exportăm către țările arabe.

