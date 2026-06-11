Banca Centrală Europeană a majorat joi dobânzile de referinţă cu 25 de puncte de bază, prima creştere din ultimii trei ani. Decizia vine pe fondul accelerării inflaţiei în zona euro, alimentată de scumpirea energiei şi de efectele conflictului din Orientul Mijlociu.

Banca Centrală Europeană a anunţat joi majorarea cu 25 de puncte de bază a celor trei dobânzi reprezentative, în încercarea de a readuce inflaţia la ţinta de 2% pe termen mediu, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Dobânda de politică monetară a BCE, importantă pentru cei care au economii și pentru bănci, s-a situat la nivelul de 2% de la mijlocul anului 2025, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Astfel, începând cu 17 iunie 2026, rata dobânzii la facilitatea de depozit va creşte la 2,25%, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare la 2,40%, iar rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală la 2,65%.

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Potrivit BCE, războiul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaţioniste, în special prin creşterea preţurilor la energie. Instituţia estimează că inflaţia în zona euro va ajunge în medie la 3% în 2026, înainte de a coborî treptat la 2% în 2028.

Însă șocul prețului petrolului, rezultat în urma războiului din Iran, a impulsionat în mod semnificativ inflația în zona euro. În luna mai, prețurile de consum au fost cu 3,2% mai mari decât în luna mai a anului trecut, potrivit Eurostat. Aceasta înseamnă că ținta BCE, care vizează o rată a inflației de 2% în zona euro pe termen mediu, a fost depășită semnificativ, iar presiunea asupra băncii centrale este în creștere.

Comparativ, în luna februarie, rata anuală a inflației în zona euro era de 1,9%.

Războiul din Iran a impulsionat până acum inflația în principal prin intermediul prețului petrolului și a provocat o creștere rapidă a prețurilor la energie, dar au crescut și prețurile la servicii. Economiștii se tem de o creștere generală a prețurilor deoarece firmele transferă creșterea costurilor energiei și transportului asupra clienților.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a subliniat în repetate rânduri că banca centrală este pregătită să acționeze dacă este necesar.

Dobânzile mai mari ale BCE ar face ca împrumuturile să fie mai scumpe pentru consumatori și întreprinderi, ceea ce ar putea reduce cererea și atenua inflația. În același timp, dobânzile mai mari ar reprezenta o povară pentru economia slăbită a zonei euro, care suferă de pe urma consecințelor războiului din Iran și s-a contractat în mod suprinzător în primul trimestru.