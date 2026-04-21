Liberalii au hotărât: îl susţin în continuare pe Ilie Bolojan în funcţia de premier, chiar dacă se rupe coaliţia. Premierul a început deja negocierile cu USR şi UDMR pentru formarea unui guvern minoritar. Între timp, social democraţii se pregătesc să îşi retragă miniştrii şi să intre în opoziţie. Dar, şeful statului pregăteşte soluţia de compromis, spun surse Observator. Un premier tehnocrat, cu PSD rămas în coaliţie. Mâine Nicuşor Dan are consultări cu toţi liderii politici, la Cotroceni.

Membrii PNL au votat în unanimitate să-l susţină în continuare pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului. Asta înseamnă că alianţa care a condus până acum România se destramă. Liberalii iau în calcul ori un guvern minoritar, ori intrarea în opoziţie. "Decizia PNL este să nu mai facă o coaliţie cu Partidul Social Democrat. Vom iniţia discuţii cu grupurile USR, UDMR şi grupul minorităţilor în aşa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Unii liberali au cerut împăcarea cu PSD

Şedinţa nu a fost lipsită de tensiuni. Vicepreşedintele PNL Hubert Thuma a cerut împăcarea cu PSD. Mai mult, l-a acuzat pe Ilie Bolojan că izolează partidul şi i-a reproşat relaţia proastă cu preşedintele Nicuşor Dan. "Suntem îngrijoraţi, am vrea să ştim şi noi care este relaţia noastră şi a dumneavoastră cu preşedintele României. Domnul Boc, într-adevăr, l-a susţinut pe preşedintele Traian Băsescu, dar şi invers. Adică a fost o susţinere reciprocă", a declarat Hubert Thuma, preşedinte PNL Ilfov. Liberalii mai au o îngrijorare. Un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR nu are suficiente voturi pentru a primi încrederea Parlamentului. Noua coaliţie ar trebui să se bazeze pe voturile a cel puţin 52 de parlamentari din partidele suveraniste. Mai multe voci din partid refuză această variantă.

Articolul continuă după reclamă

"Propun Biroului Politic Naţional să adopte astăzi prin vot o poziţionare politică clară, că PNL nu va susţine sub nicio formă discuţii cu AUR, S.O.S. România sau POT", a declarat Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedinte PNL. Premierul a venit însă cu un compromis. Negocierile cu partidele suveraniste, nu vor fi politice ci economice - o colaborare pe atragerea de fonduri europene necesare pentru şcoli şi spitale. "Vom propune un moratoriu parlamentar în aşa fel încât, indiferent de culoarea politică, România să nu piardă sumele importante şi să putem finanţa în continuare aceste lucrări", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele PNL. "Pentru USR este exterm de important ca România să nu piardă cele 10 miliarde de euro din fonduri PNRR. Şi aici sunt reforme de făcut, indiferent ce scenete şi vrăjeli face acum PSD pe scena politică", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Poziţia PSD rămâne neschimbată, după cum a anunţat Sorin Grindeanu încă de seara trecută la Observator. "Ne dorim să continuăm într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Social-democraţii au anunţat că îşi retrag cei 7 miniştrii din guvern, dacă premierul nu pleacă până joi. În acest caz, portofoliile, care împreună au un buget de peste 31 de miliarde de euro, vor fi preluate de ceilalţi miniştri ai cabinetului Bolojan. Perioada de interimat durează 45 de zile. Liberalii spun însă că termenul poate fi prelungit. "După 45 de zile te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membrii în locul miniștirilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrați", a declarat Emil Boc, primar PNL Cluj-Napoca.

Nicuşor Dan ar putea să propună la negocieri o soluţie de compromis

"În situaţia asta, dacă nici Parlamentul nu face moţiune de cenzură sau nu trece o moţiune de cenzură, nici primul-ministru nu numeşte alţi membri ai guvernului, după 45 de zile preşedintele României sau CSM-ul vor face o sesizare. Curtea Constituţională va stabili şi după aceea doi ani de zile vom vorbi despre decizia Curţii Constituţionale", a declarat Augustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale. Până atunci, preşedintele va încerca să medieze criza. Mâine cheamă la consultări toate partidele parlamentare. "Domnul Nicușor Dan, dacă nu va reuși să-l convingă să demisioneze nici dumnealui pe domnul Ilie Bolojan, probabil va fi introdusă o moțiune de cenzură", a declarat Olguţa Vasilescu, primar PSD Craiova.

Surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan ar putea să propună la negocieri o soluţie de compromis. Şeful statului şi-ar dori să păstreze Partidul Social Democrat în coaliţia de guvernare. Iar pentru acest obiectiv ar fi gata să accepte tacit planul PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la şefia guvernului. Surse politice spun că Nicuşor Dan analizează acum varianta unui premier tehnocrat, un nume independent din afara partidelor care să asigure o coaliţie pro-europeană la Palatul Victoria. Ilie Bolojan a dat de înţeles că nu ar pleca de bună voie pentru a lăsa locul unui tehnocrat.

"Dacă nu ai o experienţă mare, inclusiv politică, riscul să nu reuşeşti să administrezi lucrurile, să împingi lucrurile mai departe este destul de mare", a declarat Ilie Bolojan, preşedintele PNL. Între timp, AUR a anunţat că este dispus să negocieze şi cu PNL, şi cu PSD. Însă cu trei condiţii: reducerea numărului de parlamentari la 300, tăierea subvenţiilor pentru partide şi revenirea la alegeri în două tururi pentru primării.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰