Care sunt preţurile la carburanţi pe 22 aprilie. Oscilaţii semnificative, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 22 aprilie 2026, preţurile la carburanţi oscilează semnificativ, în raport cu cele afişate în ziua precedentă.

De exemplu, dacă un litru de motorină premium costa, marţi, între 9,4 şi 9,59 lei, miercuri avem companii care comercializează litrul de motorină premium cu 9,1 lei, dar şi companii care comercializează litrul de motorină premium cu 9,69 lei.

Pe de altă parte, preţul la benzină standard a crescut cu 15 bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,99 şi 8,33 lei.

De asemenea, şi preţurile la benzină premium şi motorină standard înregistrează uşoare creşteri. Un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,55 şi 8,96 lei, iar un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,33 şi 8,99 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva la 4,27-4,28 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 22 aprilie trebuie precizat că există, în ţară, companii care comercializează litrul de benzină cu 7,99 lei şi litrul de motorină cu 8,33 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând, de asemenea, litrul de benzină cu 7,99 lei şi litrul de motorină cu 8,33 lei.

