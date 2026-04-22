Trump a râs de oferta Ucrainei, dar armata SUA îi folosește invenția pentru a se apăra de dronelele Shahed

Armata SUA folosește de câteva săptămâni o tehnologie ucraineană anti-drone, numită Sky Map, la baza americană Prince Sultan din Arabia Saudită, pentru a se apăra de dronele iraniene. Atacurile cu drone lansate aici de Teheran începând cu 28 februarie au distrus mai multe aeronave și clădiri și au ucis cel puțin un militar.

Avion radar E-3 Sentry al Forțelor Aeriene Americane, distrus într-un atac asupra unei baze aeriene americane din Arabia Saudită

Implementarea platformei ucrainene de comandă și control, denumită Sky Map, la baza aeriană Prince Sultan arată cât de mult a avansat armata Ucrainei în domeniul tehnologiilor cu drone și anti-drone, testate în cei patru ani de război cu Rusia, relatează Reuters, citând surse.

Platforma Sky Map este folosită pe scară largă de armata ucraineană pentru a detecta amenințările cu drone, inclusiv dronele Shahed dezvoltate de Iran, și pentru a lansa contraatacuri cu drone interceptoare. Oficiali militari ucraineni au ajuns recent la bază pentru a instrui militarii americani în utilizarea tehnologiei.

Deși Pentagonul și-a intensificat investițiile în tehnologia anti-drone, utilizarea platformei ucrainene la baza Prince Sultan, aflată la 640 km de Iran și atacată constant cu drone și rachete încă de la începutul războiului, arată vulnerabilitățile apărării aeriene și antirachetă americane, susțin analiștii.

Articolul continuă după reclamă

"Există de mult timp lacune în acoperirea apărării aeriene și antirachetă a SUA la nivel global. Acest lucru este bine cunoscut. Cu toate acestea, nu a fost rezolvat", a declarat Timothy Walton, expert la Hudson Institute din Washington.

"Nu avem nevoie de ajutorul lor"

Informația apare la o lună după ce președintele Donald Trump a respins public oferta președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a ajuta la combaterea atacurilor cu drone iraniene. "Nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea anti-drone", a declarat Trump la Fox News pe 6 martie.

Luna trecută, unitatea Pentagonului responsabilă de combaterea dronelor a anunțat că a alocat 350 de milioane de dolari pentru întărirea apărării anti-drone în cadrul operațiunii Epic Fury. Un purtător de cuvânt al armatei americane a declarat că sunt implementate diverse tehnologii noi, inclusiv senzori, camere și interceptoare. "Nu există o soluție unică care să oprească toate amenințările cu drone", a spus el.

Ce este Sky Map, folosită de armata ucraineană

Sky Map a devenit o platformă principală de comandă și control folosită de armata ucraineană. Sistemul este, în esență, un tablou de comandă cu hărți și fluxuri video, care combină date strânse de radare și senzori pentru a detecta amenințările.

Compania Sky Fortress, care produce Sky Map, a fost lansată în 2022 de ingineri ucraineni care au legături cu armata și a instalat peste 10.000 de senzori acustici în Ucraina pentru a detecta atacurile cu drone rusești.

Platforma a fost dezvoltată cu sprijinul unității de inovație a armatei ucrainene, Brave1, pentru coordonarea atacurilor anti-drone.

Sky Map este doar una dintre tehnologiile anti-drone utilizate la baza Prince Sultan. Sunt de asemenea folosite și interceptoarele Merops, drone dezvoltate de compania americană Project Eagle, susținută de fostul CEO Google, Eric Schmidt.

Dar oficialii au întâmpinat unele probleme în testarea acestor sisteme. La începutul acestei luni, în timpul unui test, o dronă interceptoare Merops a pierdut controlul și s-a prăbușit în clădirea unei băi din bază.

În săptămânile de după izbucnirea conflictului, baza Prince Sultan a fost vizată de valuri de atacuri cu drone Shahed și rachete. Într-un atac din 27 martie a fost distrus un avion radar E-3 AWACS, iar mai multe aeronave de realimentare KC-135 au fost avariate. De asemenea, a fost distrus un cort care ar fi adăpostit un sistem radar pentru apărarea antirachetă THAAD. Nu este clar dacă şi radarul a fost distrus.

Printre sistemele folosite pentru apărare se numără platforma de comandă și control FAAD (Forward Area Air Defense), dezvoltată de Northrop Grumman, care oferă date de urmărire pentru combaterea amenințărilor, de la mortiere și rachete până la drone.

Pentru atacuri cu drone la distanță scurtă, baza utilizează în principal interceptoare Coyote produse de RTX. Aceste drone cu aripi, pentru care compania a semnat în septembrie un contract de 5 miliarde de dolari cu armata SUA, pot fi utilizate fie ca drone de atac de unică folosință, echipate cu focoase, fie cu o capacitate pe bază de unde electromagnetice, pentru a distruge sistemele electronice ale dronelor inamice.

Un purtător de cuvânt al Northrop Grumman a declarat că sistemul FAAD "este constant fiabil pe teren în prezent și suntem încrezători în avantajul competitiv pe care îl oferă militarilor". Chris Johnson, purtător de cuvânt al RTX, a spus că interceptorul Coyote "s-a dovedit extrem de eficient".

Georgiana Dulgheru

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰