Semnătura lui Trump va apărea pe dolarii americani, o premieră pentru un președinte în funcție

Semnătura lui Donald Trump va apărea pe dolarii americani mai târziu în acest an, a anunțat joi Departamentul Trezoreriei. Decizia reprezintă o schimbare fără precedent, autoritățile susținând că aceasta marchează aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite, scrie The New York Times.

Astfel, Donald Trump devine primul președinte în funcție al SUA a cărui semnătură va apărea pe moneda națională. Numele său va fi tipărit alături de cel al secretarului Trezoreriei, Scott Bessent. În consecință, trezorierul Statelor Unite, al cărui nume apare pe bancnote de peste un secol, nu va mai fi inclus.

"Nu există o modalitate mai puternică de a recunoaște realizările istorice ale marii noastre țări și ale președintelui Donald J. Trump decât bancnotele americane care îi poartă numele, şi este pe deplin potrivit ca această monedă istorică să fie emisă la semi-cincicentenar (n.r. cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite)", a declarat Scott Bessent.

Un nou pas în consolidarea imaginii personale

Introducerea semnăturii lui Trump pe dolari este cel mai recent exemplu prin care președintele își asociază numele cu instituții naționale, într-un efort de a-și consolida moștenirea în societatea americană, relatează sursa citată.

De la revenirea la Casa Albă anul trecut, Trump a susținut emiterea unei monede de un dolar cu chipul său, dar și crearea unei monede comemorative din aur de 24 de karate. Totodată, numele său a fost adăugat la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington, iar administrația sa a promovat ideea redenumirii aeroportului Dulles după el.

În primul său mandat, semnătura lui Trump a fost inclusă pe milioane de cecuri de stimulare economică trimise americanilor în timpul pandemiei.

Cum s-au stabilit semnăturile de pe dolari

Istoria semnăturilor de pe moneda americană datează din 1861, când președintele Abraham Lincoln a semnat o lege care permitea secretarului Trezoreriei să delege trezorierul pentru semnarea titlurilor de stat. Din 1914, semnăturile secretarului Trezoreriei și ale trezorierului au apărut împreună pe bancnote.

În timpul administrației Biden, introducerea semnăturii secretarului Trezoreriei Janet L. Yellen a fost întârziată, deoarece președintele Joe Biden a numit cu întârziere un nou trezorier.

Nu este clar, în acest moment, dacă semnătura lui Trump va apărea pe toate bancnotele. Departamentul Trezoreriei nu a oferit un răspuns oficial la această întrebare.

Brandon Beach, trezorierul numit de Trump, a susținut decizia de a-i înlocui semnătura cu cea a președintelui.

"Amprenta președintelui asupra istoriei, ca arhitect al renașterii economice din Epoca de Aur a Americii, este incontestabilă", a declarat acesta. "Tipărirea semnăturii sale pe moneda americană nu este doar potrivită, ci și pe deplin meritată."

Pe de altă parte, decizia a stârnit critici. Senatorul democrat Jeanne Shaheen a reacționat dur: "Insistența președintelui de a-și lipi numele pe bancnote, monede și monumente naționale în timp ce este în funcție contravine idealurilor țării noastre. Ar trebui să marcăm aniversarea de 250 de ani prin evidențierea figurilor eroice care au construit această națiune, nu prin alimentarea unui nou proiect de vanitate al unui președinte în funcție."

Economistul republican Douglas Holtz-Eakin a pus sub semnul întrebării utilitatea măsurii, subliniind că tot mai puțini oameni folosesc numerar: "Acesta ar putea fi actul suprem de inutilitate."

Bancnotele cu semnătura lui Trump, posibile rarități

Larry Felix, fost director al Bureau of Engraving and Printing între 2006 și 2015, a descris măsura drept una "neobișnuită", dar a amintit că au existat și alte discuții privind modificarea semnăturilor de pe bancnote.

El a avertizat că viitori secretari ai Trezoreriei ar putea elimina semnătura lui Trump, ceea ce ar putea transforma aceste bancnote în piese de colecție.

"Ar putea avea potențialul de a deveni o raritate numismatică", a spus Larry Felix.

