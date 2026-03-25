Iranul a pus în circulaţie, în plin război cu Israelul şi Statele Unite, o nouă bancnotă cu cea mai mare valoare din istoria sa - cu şapte zerouri -, de zece milioane de riali, care valorează 6,56 euro, după ce valoarea rialului a scăzut cu 97% atât faţă de dolar, cât şi faţă de euro.

Iran tipăreşte o bancnotă de zece milioane de riali pentru a face faţă cererii de cash - Financial Times

Această nouă bancnotă - de culoarea bordo deschis, care are pe faţă un desen al Moscheei din Isfahan, iar pe verso un desen al citadelei Bam - a început să fie pusă în crculaţie de către bănci la mijlocul lui martie, scrue cotidianul Financial Times.

Ea reprezintă un răspuns la o cerere tot mai mare de lichidităţi a populaţiei, afectată de o inflaţie exponenţială - de 47,5% în decurs de un an, în februarie -, pe măsură ce Iranul se cufundă în război.

Criza economică nu este recentă în Iran, subminat de ani de ani de sancţiuni americane, mai ales vizând petrolul.

Bancnote de un milion de riali au fost puse în circulaţie din vara lui 2025.

Manifestaţiile din decembrie, reprimate în sânge de către putere, erau declanşate, la origine, de traiul scump, după care s-au transformat în ianuarie în contestare a regimului.

La 15 martie, Ministerul iranian al Muncii a anunţat o creştere cu 60% a salariului minim, de la 103 milioane de riali la 166 de milioane de riali pe lună (109 euro).

Guvernul a anunţat o creştere asemănătoare a alocaţiilor familiale.

În vederea unei simplifăcări a tranzacţiilor şi afişării preţurilor, Guvernul a obţinut, în urmă cu câteva luni, o lege cu privire la ştergerea ultimelor patru zerouri.

Pe banconota de zece milioane de riali scrie, astfel, ”1.000” cu majuscule pe ambele feţe.

Însă numărul complet este afişat pe verso, unde ultimele patru zerouri sunt imprimate într-o nuanţă mai deschisă.

