Banii românilor din Pilonul 2, investiţi în anumite companii. Burnete: "Nu e nimic ieşit din comun"

Banii românilor din Pilonul 2 de pensii ar putea fi direcţionaţi către anumite companii. E propunerea cu care vine Radu Burnete, consilier economic prezidenţial.

Radu Burnete spune că ideea nu este una nouă, ci mai toate statele din regiune o folosesc. Mai exact, o parte din banii din Pilonul 2 de pensii, un procent ce nu ar trebui să depăşească maximum 4%, ar putea fi direcţionat către firmele româneşti care doresc să se extindă. Peste 200 de miliarde de lei existenţi în Pilonul II sunt investiţi acum în titluri de stat, depozite bancare și acțiuni la bursă. Consilierul prezidenţial pentru economie consideră, însă, că opțiunile ar putea fi lărgite, pentru ca banii să aducă pe termen lung profit mai mare, dar cu riscuri mai mari.

Burnete a mai precizat că administratorii fondurilor de pensii nu vor fi obligaţi de lege să aloce aceste procente, ci fiecare va avea libertatea de a decide dacă va investi sau nu într-o companie românească. Declaraţiile vin după ce consilierul prezidenţial a fost prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos.

"E o idee care se discută de foarte multă vreme, nu e nimic ieşit din comun. La fel ca alte ţări din regiune, şi noi putem decide să permitem fondurilor care admnistrează Pilonul II să investească o sumă mică, poate 1%, 2%, 3% din banii aceia nu doar în titluri de stat, ci şi în alte instrumente financiare. De exemplu, în acţiuni ale companiilor româneşti sau obligaţiuni emise de companiile româneşti. Tipul ăsta de investiţii nu ar face decât să ajute aceste companii să facă la rândul investiţii. E vorba doar de o diversificare de portofoliu pentru aceste fonduri de pensii.

Fondul Suveran al României, drum lung de la idee la realizare

Nu am făcut asta până acum pentru că am vrut să fim prudenţi. Orice reglementator, cum e la noi ASF-ul, vrea să se asigure că banii românilor din fondurile de pensii sunt în siguranţă şi nu sunt investiţi în chestii riscante, tocmai de aceea vorbim de 3%. E ceva ce face toată lumea în regiunea noastră. Poţi să descoperi o companie din asta când e mică, s-o finanţezi, ea să ajungă foarte mare şi atunci toată lumea are de câştigat. Poţi să investeşti direct în companii care sunt deja listate la bursă. Fondurile de pensii ar putea, într-o mică măsură, să cumpere astfel de instrumente financiare.

Fondurile de pensii nu vor fi obligate în niciun caz. Legislaţia trebuie să permită, doar dacă aceste fonduri doresc, ca ele să investească un procent mic. Cei care administrează aceste fonduri trebuie să ia singuri deciziile. În mod ideal, ne-ar prinde şi nouă bine un fond suveran cum are Norvegia, spre exemplu. Să vedem dacă îl putem face. În ce măsură România are bani să construiască un asemenea fond suveran, e o întrebare care trebuie analizată serios, e cale lungă până acolo", a declarat Radu Burnete, consilier economic prezidenţial, în exclusivitate pentru Observator.

