Încă un plan controversat pentru banii din Pilonul II. O parte din fonduri ar putea ajunge la companiile româneşti care vor să se extindă în regiune. Ideea a fost anunţată de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Banii ar putea fi investiţi printr-un fond dedicat extinderii regionale a companiilor românești, propune Radu Burnete.

"Este o idee discutată de multă vreme, nu este nimic ieșit din comun. La fel ca alte țări din regiune, și noi putem decide să permitem fondurilor de pensii să investească nu doar în titluri de stat. Banii românilor din fondurile de pensii sunt în siguranță și nu sunt investiți în active riscante. Discuția vizează doar 1-4% din acești bani. Nu ar fi vorba de investiţii atât de riscante", declară Radu Burnete, consilier prezidenţial pentru economie.

Peste 200 de miliarde de lei existenţi în Pilonul II sunt investiţi acum în titluri de stat, depozite bancare și acțiuni la bursă. Consilierul prezidenţial pentru economie consideră, însă, că opțiunile ar putea fi lărgite, pentru ca banii să aducă pe termen lung profit mai mare, dar cu riscuri mai mari.

"Ideea de a crea un astfel de fond //este destul de periculoasă, în sensul că am crea o structură nouă, către care fondurile de pensii ar duce capitaluri importante, stuctură care ar fi administrată independent. Am avea nişte costuri suplimentare", explică Cristian Păun, profesor de economie.

"În majoritatea țărilor din OECD și din Uniunea Europeană, fondurile private de pensii au o pondere de până la 5% să investească în genul acesta de fonduri de investiții", explică Iancu Guda, specialist economic Observator.

Fondurile de pensii investesc şi acum în companii româneşti, dar numai în cele listate la bursă. Prin fondul de investiții propus de Radu Burnete, finanțarea ar putea ajunge și la firme mari, care încă nu au intrat pe Bursă.

"Investiţiile fondurilor de pensii pe bursa româneasca în companii romanesti depasesc 50 de miliarde de lei", explică George Moţ, expert pensii private.

Businessul românesc se extinde în afara țării, însă timid față de vecinii din regiune. Investițiile externe ale companiilor din România sunt de aproximativ 5 miliarde de euro, mult sub nivelul Poloniei, Ungariei sau Cehiei. Cele mai multe investiții românești au mers în Europa, în special în Olanda, Cipru, Republica Moldova, Bulgaria și Italia.

Printre ele, o companie de curierat care a reușit să se extindă la nivel regional cu fonduri proprii.

"Am deschis în Republica Moldova, suntem de câţiva ani. Suntem în Ungaria, Bulgaria, Slovenia, Polonia şi, mai nou, am deschis un birou în Salonic, Grecia. Nu am avut neapărată nevoie de un ajutor", explică Felix Pătrăşcanu, CEO al companiei de curierat.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete va prezenta ideea fondului suveran Guvernului și Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat că susţine demersul.

"Avem nevoie de mai multe companii româneşti care să investească în afara ţării. Merită o discuţie dacă un fond suveran sau o mică parte din banii economisiţi în Pilonul 2 pot sprijini această expansiune regională a companiilor noastre", explică Radu Burnete.

