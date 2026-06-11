BCE ar putea majora dobânzile pentru prima dată după 2023, din cauza creșterii inflației în zona euro

Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să anunțe joi decizia de politică monetară, iar analiștii se așteaptă la o posibilă majorare a dobânzilor pentru prima dată după 2023, pe fondul accelerării inflației în zona euro. Presiunile vin în contextul scumpirii energiei, alimentate de creșterea prețului petrolului pe fondul războiului din Iran, care a dus inflația la 3,2% în luna mai, peste ținta de 2% a BCE.

Dobânda de politică monetară a BCE, importantă pentru cei care au economii și pentru bănci, s-a situat la nivelul de 2% de la mijlocul anului 2025, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Însă șocul prețului petrolului, rezultat în urma războiului din Iran, a impulsionat în mod semnificativ inflația în zona euro. În luna mai, prețurile de consum au fost cu 3,2% mai mari decât în luna mai a anului trecut, potrivit Eurostat. Aceasta înseamnă că ținta BCE, care vizează o rată a inflației de 2% în zona euro pe termen mediu, a fost depășită semnificativ, iar presiunea asupra băncii centrale este în creștere.

Comparativ, în luna februarie, rata anuală a inflației în zona euro era de 1,9%.

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Războiul din Iran a impulsionat până acum inflația în principal prin intermediul prețului petrolului și a provocat o creștere rapidă a prețurilor la energie, dar au crescut și prețurile la servicii. Economiștii se tem de o creștere generală a prețurilor deoarece firmele transferă creșterea costurilor energiei și transportului asupra clienților.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a subliniat în repetate rânduri că banca centrală este pregătită să acționeze dacă este necesar.

Dobânzile mai mari ale BCE ar face ca împrumuturile să fie mai scumpe pentru consumatori și întreprinderi, ceea ce ar putea reduce cererea și atenua inflația. În același timp, dobânzile mai mari ar reprezenta o povară pentru economia slăbită a zonei euro, care suferă de pe urma consecințelor războiului din Iran și s-a contractat în mod suprinzător în primul trimestru.