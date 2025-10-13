Video Black Friday 2025. Magazinele vin cu plata în rate pentru cel mult 10.000 de lei, fără dobândă
Retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday, în ciuda contextului economic dificil. Românii şi-au amânat cumpărăturile şi urmăresc produsele dorite de luni întregi, în speranţa unor reduceri consistente. Comercianţii s-au adaptat şi vin cu tot mai multe opţiuni de plată în rate. Specialiştii însă avertizează: nu cumpăraţi pe datorie.
Black Friday vine și în acest an cu promisiuni tentante: reduceri de până la jumătate de preț pentru milioane de produse. De la electrocasnice și mobilier, la haine, cosmetice, alimente și chiar servicii, retailerii mizează pe cel mai mare val de cumpărături din an.
Cum să te pregătești pentru cele mai bune oferte
Pentru a profita la maximum de reduceri și a evita achizițiile impulsive, cumpărătorii trebuie să aibă o strategie clară.
Ca să nu cheltuim inutil de Black Friday şi chiar să prindem produsul de care avem nevoie, trebuie să ne pregătim înainte. De exemplu să comparăm preţurile de pe mai multe site-uri, să ne facem liste de dorinţe virtuale şi, totodată, să avem introduse datele contului, dar şi datele cardului în aplicaţiile pe care le urmărim.
Mulți cumpărători își analizează opțiunile din timp: "Fac o medie cam unde e cel mai bun preţ şi desigur aştept Black Friday-ul!", spune un client. Un altul adaugă: "Vreau să-mi iau un telefon!".
Rate fără dobândă, dar și riscuri
Pentru a susține dorința de cumpărare, retailerii au extins metodele de plată, mai ales în rate.
Campania de reduceri va începe încă din octombrie și se va întinde aproape pe tot parcursul lunii noiembrie. Cele mai mari oferte sunt așteptate pe data de 7 noiembrie.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰