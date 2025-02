BNR menţine în continuare dobânda cheie la 6,5% pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis vineri să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, a anunţat banca centrală.

De asemenea, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Banca centrală a decis anul trecut, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023.

Inflaţia a coborât la 4,95% în ianuarie 2025

Margarina, serviciile poştale şi cele de apă, canal, salubritate, se află în topul scumpirilor înregistrate în ianuarie 2025, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, margarina s-a scumpit cu 19,52% comparativ cu ianuarie 2024, serviciile poştale, cu 19,14%, iar cele de apă, canal, salubritate, cu 12,41%.

În ceea ce priveşte mărfurile alimentare, acestea s-au scumpit, în medie, cu 4,54% comparativ cu ianuarie 2024. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la margarină (19,52%), fructe proaspete (11,05%) şi alte legume şi conserve de legume (10,66%). Ieftiniri au fost consemnate la unt (-11,36%), zahăr (-6,57%) şi mălai (-2,71%).

Faţă de luna decembrie 2024, cel mai mult s-au scumpit alte legume şi conserve de legume (3,22%), legumele şi conservele de legume (2,58%) şi cartofii (2,3%). Pe de altă parte, fasolea boabe şi alte leguminoase au fost mai ieftine cu 0,23%, în ianuarie 2025 faţă de luna anterioară, iar mălaiul cu 0,1%.

