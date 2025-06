Cu 10 şantiere de consolidare deschise şi încă 10 care vor înceape până la finalul anului, Primăria Capitalei spune că nu mai are soluţii de cazare pentru locatarii relocaţi pe perioada lucrărilor. Ar fi nevoie de cel puţin 60 de apartamente libere. Cele 200 de locuinţe de necesitate sunt deja ocupate. "Am scos la licitaţie nevoia instituţiei de locuinţe de necesitate. Anul trecut, după mai multe incercări, am reusit să identificăm 30 de aptartamente. Anul acesta. Nu am avut niciun fel de ofertă", a declarat Răzvan Munteanu, director AMCCRS.

Primăria va deconta între 360 de euro şi 1.030 de euro pentru plata chiriilor

Municipalitatea a decis să-i lase pe proprietari să-şi caute singuri chirie. Primăria va deconta între 360 de euro şi 1.030 de euro pentru plata chiriilor, în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în apartamentul care urmează să fie consolidat, şi nu în funcţie de suprafaţă. Spre exemplu, dacă 3 persoane locuiesc într-o garsonieră, acestea au dreptul să-şi închirieze un apartament cu două sau cu trei camere.

Cea mai mică sumă va fi aşadar de 360 de euro pentru o singură persoană. Suma decontată creşte la 500 de euro pentru două persoane şi la 600 de euro pentru 3 locatari. Banii oferiţi sunt din ce în ce mai mulţi în funcţie de membrii familiei. Pentru 8 persoane, municipalitatea va da peste o mie de euro pentru chiria lunară. Condiţia este ca proprietarii să facă dovada că au încheiat un contract de închiriere. Abia după, municipalitatea poate face decontul cu bani de la bugetul local. Ajutorul nu se aplică şi în cazul şantierelor deja deschise.

"Suntem la un imobil vechi din 1928 la care au început lucrările de consolidare undeva la începutul lui octombrie 2024. Am întâmpinat cele mai multe piedici. Nu erau fundaţiile continue, diferenţe de nivel între încăperi", a declarat Dorel Ion Feier, reprezentantul constructorului. Parte de decontare vor avea şi locatarii din cele 10 şantiere blocate de mai bine de 10 ani şi care urmează să fie redeschise.

Asa cum este cazul acestui bloc de pe strada Ion Câmpineanu, din centrul Capitalei. Aici, şantierul de consolidare s-a deschis în anul 2012 si s-a blocat dupa ce firma de constructii a intrat in faliment. Acum, un nou proiect este în faza de documentaţie şi urmează să primească o nouă autorizaţie de construire. Municipalitatea a primit o finanţare de 500.000 de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor cu risc din Capitală astfel încât acestea să fie consolidate în funcţie de gradul de pericol.

