Ratele la bănci nu mai sunt doar greu de dus, ci şi de obţinut. Nivelul record la care a ajuns indicele IRCC înăspreşte drastic condiţiile de creditare.

Ne așteptăm ca ratele românilor care au credite, care se calculează în funcție de IRCC, să crească în continuare. Vârful va fi în primăvara anului viitor. Pragul minim necesar pentru accesarea unui credit ipotecar a scăzut cu aproximativ 500 de lei, odată cu creșterea indicelui IRCC. Gradul de îndatorare la bănci a rămas același, cel mult 40%. Există și bănci care nu mai acceptă acest prag. Dacă îl acceptă, o fac în condiții dure.

Ce credit ipotecar poate contracta un român cu salariu mediu pe economie

Un român cu un salariu minim pe economie, spre exemplu, poate contracta acum un credit ipotecar de cel mult 150.000 de lei. Dacă discutăm despre un salariu mediu, valoarea creditului poate crește la 325.000 de lei, înseamnă aproape 64 de mii de euro.

Cu acești bani, într-un oraș mare, așa cum este Bucureștiul, poate fi achiziționată o garsonieră sau, cel mult, un apartament cu două camere într-un bloc vechi.

Ratele cresc şi pentru românii care au deja un credit

Pentru cei care au deja credit, și ei au parte de rate mai mari, între 4,5% și 10%, în funcție de valoarea acestui credit.

Analiștii spun că, în perioada următoare, IRCC-ul va crește, și asta pentru că avem o inflație mare, care se apropie de 10%, iar aceasta se vede în indicele IRCC abia după șase luni.

Ne așteptăm ca ratele românilor care au credite, care se calculează în funcție de IRCC, să crească în continuare. Vârful va fi în primăvara anului viitor.

