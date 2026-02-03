Vârsta de pensionare în Germania, Italia, Spania şi alte ţări UE

Vârsta de pensionare diferă semnificativ în Uniunea Europeană, iar în multe state pragul a fost deja majorat sau urmează să crească. Germania, Italia și Spania se numără printre țările care au stabilit pensionarea la 67 de ani, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunii asupra sistemelor de pensii.

În timp ce în unele state UE pensionarea este posibilă încă la 65 de ani, în altele pragul a ajuns sau urmează să ajungă la 67 de ani. Germania, Italia și Spania aplică reguli diferite privind ieșirea la pensie, în funcție de vârstă și de anii de contribuție.

Ţara din UE cu cea mai mică vârstă de pensionare

Printre statele membre ale Uniunii Europene cu cea mai mică vârstă de pensionare se află Franța, unde ieșirea la pensie este posibilă, în prezent, în jurul vârstei de 62 de ani, în anumite condiții. Reforma pensiilor adoptată recent prevede însă creșterea treptată a acestui prag, ceea ce a generat ample proteste și dezbateri publice.

La polul opus se află Danemarca, statul care are, în prezent, una dintre cele mai ridicate vârste de pensionare din Uniunea Europeană. Pragul standard este de 67 de ani, însă legislația daneză leagă vârsta de pensionare de speranța de viață, ceea ce înseamnă că aceasta va crește automat în anii următori.

Potrivit planurilor oficiale, Danemarca ar putea ajunge la o vârstă de pensionare de 69 de ani în următorul deceniu, devenind astfel statul cu cea mai ridicată limită de pensionare din UE.

Vârsta de pensionare în Italia şi alte ţări UE

În Italia, vârsta standard de pensionare este de 67 de ani, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Acest prag este valabil pentru pensia pentru limită de vârstă și este corelat cu speranța de viață, ceea ce înseamnă că poate fi ajustat în anii următori.

Pe lângă pensionarea standard, legislația italiană permite și pensionarea anticipată, însă doar în anumite condiții, legate strict de numărul de ani de contribuție. Cei care aleg această variantă pot ieși mai devreme din activitate, dar pot fi supuși unor penalizări financiare.

Germania și Spania, praguri apropiate de Italia

Germania a stabilit, de asemenea, vârsta de pensionare la 67 de ani, prag care este introdus treptat și care se aplică integral generațiilor mai tinere. Pensionarea înainte de această vârstă este posibilă doar în situații speciale și implică reduceri ale pensiei.

În Spania, vârsta de pensionare se află într-un proces de creștere. Pragul standard se apropie de 67 de ani, însă cei care au un stagiu complet de cotizare pot ieși la pensie mai devreme, fără penalizări.

În unele țări din Europa Centrală și de Est, vârsta de pensionare se situează între 63 și 65 de ani, însă și aici există planuri de ajustare pe termen lung.

Care este pensia minimă în statele UE

Pensia minimă în statele Uniunii Europene diferă foarte mult, pentru că nu există un sistem unic de pensii la nivel UE. Fiecare stat își stabilește propriile reguli, iar noțiunea de „pensie minimă” nu înseamnă același lucru peste tot. În unele țări este vorba de o pensie minimă contributivă, iar în altele de un venit minim garantat pentru vârstnici, acordat ca ajutor social.

Țările cu pensii minime ridicate

În Europa de Vest și de Nord, pensia minimă sau venitul minim pentru pensionari este, în general, peste 1.000 de euro pe lună, uneori chiar mai mult.

Luxemburg are unele dintre cele mai mari pensii minime din UE, care pot depăși 1.200–1.300 de euro, în funcție de contribuții.

Țările de Jos și Danemarca nu au o „pensie minimă” clasică, dar oferă un venit de bază pentru vârstnici care ajunge la peste 1.100–1.200 de euro.

În Germania, pensia minimă este completată printr-un mecanism de sprijin social, astfel încât pensionarii cu venituri mici pot ajunge la sume de peste 900–1.000 de euro lunar.

Pensia minimă în Italia, Spania și Franța

În Italia, pensia minimă este asigurată printr-o integrare a veniturilor. Valoarea de bază este de câteva sute de euro, dar statul completează suma pentru ca pensionarii să atingă un prag minim stabilit anual.

În Spania, pensia minimă variază în funcție de situația personală (dacă pensionarul are sau nu familie în întreținere), dar se situează în jurul a 700–900 de euro.

Franța oferă un venit minim pentru vârstnici (nu strict o pensie contributivă), care poate ajunge la aproximativ 900 de euro pe lună pentru persoanele fără alte venituri.

Țările cu cele mai mici pensii minime

În Europa Centrală și de Est, pensia minimă este mult mai scăzută:

În România și Bulgaria, pensia minimă este de câteva sute de euro sau chiar sub acest nivel.

Ungaria, Letonia sau Lituania au, de asemenea, pensii minime relativ mici, comparativ cu vestul Europei.

Diferențele sunt legate de salariile mai mici din perioada activă și de contribuțiile reduse la sistemele de pensii.

În Uniunea Europeană, pensia minimă poate varia de la sub 300–400 de euro în unele state până la peste 1.200 de euro în altele. Nu există un prag comun la nivel european, iar fiecare stat își stabilește propriile reguli și forme de sprijin pentru pensionari.

Când ies la pensie americanii

În Statele Unite nu există o singură vârstă „fixă” de pensionare, ca în multe țări europene. Americanii pot ieși la pensie la vârste diferite, în funcție de momentul în care aleg să ceară pensia de la stat și de situația lor financiară.

Vârsta minimă la care se pot pensiona

Americanii pot începe să primească pensia publică de la 62 de ani. Aceasta este vârsta minimă legală, dar există un dezavantaj important:

pensia este redusă permanent față de suma completă.

Reducerea poate ajunge la aproximativ 25–30%, în funcție de anul nașterii.

Vârsta standard de pensionare

Vârsta standard de pensionare, numită în SUA Full Retirement Age (FRA), nu este aceeași pentru toată lumea. Ea depinde de anul nașterii:

pentru cei născuți înainte de 1955: 66 de ani

pentru cei născuți între 1955–1959: 66 de ani + câteva luni

pentru cei născuți în 1960 sau mai târziu: 67 de ani

