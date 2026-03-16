Curs BNR, 16 martie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de jumătate de ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6344 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4419 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8931 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 14,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 713,6591 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 şi până în prezent.

Suma uriaşă plătită de Gică Popescu după ce a preluat afacerea de milioane a lui Gică Hagi
Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: "Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului"
Iranul amenință direct România: „Dacă permite SUA să folosească bazele, va exista un răspuns adecvat, politic și juridic"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Întrebarea zilei
Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori?
