Curs BNR, 16 martie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 16 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
Concret, leul românesc a câştigat mai mult de jumătate de ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6344 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 martie 2026 şi până în prezent.
De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4419 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8931 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0949 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 14,3 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 713,6591 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 şi până în prezent.
