Când se plătesc alocațiile pentru copii în iulie 2026. Data la care intră banii pe card

Milioane de părinți așteaptă, la începutul fiecărei luni, plata alocației de stat pentru copii. În iulie 2026, beneficiarii care primesc banii în cont bancar trebuie să știe când sunt programate viramentele și la ce dată vor intra sumele pe card.

Alocațiile de stat pentru copii vor fi plătite și în luna iulie 2026 după calendarul obișnuit. Părinţii care au optat pentru plata pe card vor primi banii direct în cont, în timp ce alocațiile distribuite prin mandat poștal vor ajunge la destinatari în zilele următoare.

Când intră alocațiile pe card în iulie 2026

Alocațiile de stat pentru copii sunt virate, de regulă, în jurul datei de 8 a fiecărei luni pentru părinţii care au optat pentru plata în cont bancar. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă.

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În luna iulie 2026, părinții care primesc alocația pe card sunt așteptați să încaseze banii în jurul datei de 8 iulie, în funcție de banca la care au deschis contul și de timpul necesar procesării transferurilor.

Când sunt plătite alocațiile prin Poșta Română

Părinţii care au ales plata prin mandat poștal primesc alocațiile la domiciliu, prin intermediul Poștei Române, începând cu primele zile ale lunii. Distribuirea se face etapizat, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștali.

În cazul în care titularul nu este găsit la domiciliu, suma poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține, în termenul prevăzut de procedurile Poștei Române.

Cine beneficiază de alocația de stat

Alocația de stat se acordă tuturor copiilor din România, de la naștere și până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care au împlinit 18 ani, dar urmează cursurile liceale sau profesionale, continuă să primească alocația până la finalizarea studiilor, fără a depăși această formă de învățământ.

Plata este administrată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, iar beneficiarii pot opta pentru încasarea banilor prin transfer bancar sau prin mandat poștal.

Cât e alocația în 2026

În prezent, copiii cu vârsta de până la 2 ani, precum și cei cu dizabilități, beneficiază de o alocație mai mare decât copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Cuantumul este stabilit prin legislația în vigoare și poate fi modificat doar prin decizie a Guvernului.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat o majorare a alocațiilor care să intre în vigoare în luna iulie 2026, astfel că plata se face la valorile aflate deja în plată.