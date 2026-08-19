Doi neo-zeelandezi au străbătut Dunărea și s-au oprit la Sulina: "Am primit alerte aeriene, să ne adăpostim"

Doi ecologişti din Noua Zeelandă au străbătut 3.000 de kilometri de-a lungul Dunării, pe biciclete. Şi-au început drumul de la izvorul fluviului, până la canalul Sulina, unde s-au confruntat cu realitatea războiului din Ucraina, primind mesaje RO-Alert în județul Tulcea, dar au avut parte şi de parada militară de Ziua Marinei, potrivit Ziare.com.

Callum Armstrong și Anna Wentsch au mers timp de două luni de-a lungul Dunării, trecând prin opt țări. Cei doi ecologiști neo-zeelandezi au făcut demersul în numele organizației de protejare a mediului înconjurător Consevation Amplified.

După ce au pedalat prin Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia și Bulgaria, cei doi au ajuns în România, unde au petrecut mai multe zile la Sulina, perioadă în care au participat la ceremonia de Ziua Marinei în timp ce mai multe drone au intrat în spațiul aerian al țării.

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Cum a fost experienţa celor doi neo-zeelandezi în Sulina

"Să fiu sincer, este un sentiment destul de ciudat. Nu am fost niciodată într-o zonă de război. A doua zi după ce am ajuns, am primit alerte aeriene care ne transmiteau să ne adăpostim. De asemenea, am prins și demonstrațiile de Ziua Marinei din Tulcea. Este un sentiment destul de ciudat să fii într-un loc în care multe drone trec prin spațiul aerian al țării, sunt doborâte, iar în același timp, în același loc, să vezi o demonstrație militară", a declarat Callum Armstrong.

Frumoasa experiență de a pedala de-a lungul Dunării s-a încheiat într-un mod emoțional și pentru ecologista Anna Wentsch.

"Auzi despre război la știri, citești articole, dar, după ce ajungi să stai aici, percepi diferit cum se simte. Dintr-odată, pentru că te confrunți cu această situație într-un mod direct, te afectează diferit față de atunci când citești de la distanță. Este destul de inconfortabil și îți dă un sentiment de incertitudine cu privire la ce ar putea să aducă ziua de mâine", a povestit neo-zeelandeza.