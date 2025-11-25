Vecinii bulgari au reuşit să gestioneze criza Lukoil. Acolo, tarifele rămân vizibil mai mici. Benzina standard se vinde, spre exemplu, cu puţin peste 6 lei. La fel şi motorina. La noi, în schimb, motorina a sărit de 8 lei pe litru, iar benzina se apropie şi ea de acest prag.

Preţurile nu au crescut şi chiar dacă au crescut puţin, în continuare sunt mici. La staţia de alimentare de aici, un litru de benzină, dacă ar fi să facem conversia, se ridică la 6,40 lei, iar unul de motorină se vinde cu 6,80 lei. Asta în timp ce, la noi în ţară, benzina costă 7,5 lei, iar motorina se vinde cu aproape 8 lei sau chiar peste 8 lei, iar motorina premium se vinde cu inclusiv 9 lei pe litru. Dacă venim în Bulgaria, reuşim să facem, la un plin de carburant, o economie de aproximativ 60 de lei. Sunt mai mulţi factori care în continuare păstreză preţul mai mic. În primul rând, faptul că nu este taxat foarte mult carburantul de aici, aşa cum se întâmplă la noi. În plus, sunt costuri logistice mai mici şi, de asemenea, puterea de cumpărare la bulgari este una mai mică. Şi aşa se explică preţul redus pentru carburanţi. Şi aici vorbim despre o criză a companiei Lukoil, şi aici există riscul să crească preţurile, numai că bulgarii au negociat şi au reuşit să prelungească termenul pentru sancţiunile impuse de Statele Unite ale Americii. Au termen până la final de aprilie 2026 pentru a vinde rafinăria Burgas, deţinută de compania Lukoil. Automat, faptul că regăsim aici preţuri mai mici la pompă se reflectă şi în preţuri mai mici pentru produse alimentare, nealimentare sau servicii, deci românii care vin aici, fie pentru a face plinul, fie pentru a cumpăra diverse produse alimentare, sunt câştigaţi şi reuşesc astfel să facă economie substanţială.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰